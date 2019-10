Ejecutado en Eco 2000 fue deportado hace 2 años de EU

Adrián Pérez, de 38 años, quien fue ejecutado cerca de las 06:00 horas de ayer afuera del domicilio que rentaba en el fraccionamiento Eco 2000, era una persona tranquila, sin vicios, que hacía ejercicio y no se metía con nadie, recordaron sus allegados.

Vecinos precisaron que el ahora occiso fue deportado de los Estados Unidos, por lo que se apoyaba económicamente de sus familiares “del otro lado”, y que antes de su andar por el país anglosajón tenía negocios en Torreón, de donde se retiró por la constante delincuencia.

Pese a establecerse en esta frontera desde hace casi dos años, ayer –según primeras versiones– un desconocido que tripulaba una motocicleta le realizó por lo menos cuatro disparos y escapó sin ser detenido. Sólo un rastro hemático seco quedó en el lugar de donde fue recogido el cuerpo de Pérez, entre las calles Oso Polar y Jaguar, contiguas a los multifamiliares donde vivió.

“Era un muchacho calmado, y ni tomaba ni nada, de hecho, ni se llevaba mucho con los vecinos. Ya tenía cerca de dos años aquí. No, no, olvídense (de que fuera delincuente) ni salía, ni nada. Él se dedicaba mucho a su niño, lo traía para ya y para acá para todos lados. Lo bueno que no lo traía”, dijo uno de sus cercanos, quien precisó que Pérez había intentado vender un vehículo Stratus, pero había tenido “inconvenientes” con la transacción del mueble, aunque no se precisaron detalles.

A su vez, residentes del fraccionamiento puntualizaron que no era alguien escandaloso o que llamara la atención. “Ahí vivían (a unos metros del lugar del homicidio). Casi no le hablaba a nadie, a nosotros nos saludaba y nos decía el “buenos días, buenas tardes” pero no platicaba mucho.

Agregaron que en el sector del fraccionamiento hay “mucha” delincuencia, puesto que el fraccionamiento carece de correcta iluminación y es raro ver oficiales. “La semana pasada también mataron a otra persona acá, ojalá mandaran más seguridad para estos lados”, puntualizaron.

