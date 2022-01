Educación abierta, una opción en la pandemia

Ciudad Juárez.— Ante la falta de conectividad a Internet y computadoras para recibir clases virtuales durante la pandemia por Covid-19, adolescentes abandonaron sus estudios en el sistema escolarizado y recurrieron a otras alternativas adheridas al Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) para concluir el nivel básico, informó el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

“Durante la pandemia hubo adolescentes que no pudieron continuar sus estudios debido a que en casa no tenían acceso a Internet, no tenían el apoyo necesario para continuar en línea, entonces muchos de ellos abandonaron sus estudios y están volviendo aquí con nosotros para retomarlos”, dijo María Ramírez Devora, asesora de primaria y secundaria en el Centro de Atención Social y Educativa para las Familias (Casef).

Adolescentes de 15 años o personas mayores en situación de rezago educativo recurren a Casef con el objetivo de darle continuidad a sus estudios porque ofrecen un servicio gratuito y cuentan tanto con un sistema semiescolarizado como uno abierto, dirigido a quienes no pueden cumplir con un horario fijo, pero una o dos veces a la semana para recibir asesorías a fin de que concluyan el nivel que dejaron pendiente o avancen hasta la preparatoria.

“Muchos van a lograr concluir con la edad adecuada para reinsertarse al nivel de preparatoria escolarizado, y otras personas mayores podrán continuar aquí mismo la preparatoria, porque también forma parte de la oferta educativa de los Casef”, señaló Ramírez Devora, luego de que a principios de año el organismo entabló un convenio con el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT).

En los últimos cinco años, de más de 600 personas que se inscribieron en el SPAyT, menos del uno por ciento logró concluir el programa académico y acreditar el nivel educativo, por lo que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) –en conjunto con el DIF municipal– implementó un nuevo plan de estudio que permita combatir la deserción escolar que incrementó a partir de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, los Casef no sólo representan una segunda oportunidad para quienes por diversas cuestiones personales no pudieron continuar sus estudios, sino también para aquellos adolescentes que se vieron obligados a abandonar el sistema escolarizado por no contar con los recursos necesarios para atender sus clases a distancia, las cuales fueron instauradas desde marzo del 2020.

En Ciudad Juárez uno de cada tres hogares no tenía conectividad a Internet cuando inició la pandemia, es decir, de 449 mil 167 viviendas habitadas, 161 mil 514 no contaban con el servicio; además, 243 mil 977 de las viviendas censadas no contaba con una computadora, una laptop o una tablet, lo que representa más de la mitad. Sin embargo, casi el 95 por ciento de los hogares sí tenía al menos un celular, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi.