Ecuatoriano, niño dejado en el río

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / El menor se aferraba a un muñeco de peluche la noche del 27 de mayo

Ciudad Juárez— El niño migrante que fue abandonado la noche del jueves 27 de mayo en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso tiene siete años de edad y viajó desde Ecuador para cruzar hacia Estados Unidos.

Lo anterior de acuerdo con la declaración de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso, en la que se informó que “fue el único menor encontrado en esa área en ese momento”; fue procesado y entregado a Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) un día después.

“¡Ayuda, no, no se vayan!”, gritaba el pequeño llorando, mientras abrazaba un muñeco de peluche, parado en el límite fronterizo que han cruzado más de 50 mil 624 menores no acompañados durante este año, 9 mil 363 de ellos a través del sector El Paso, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

A partir de abril de 2021, dicha sección ha registrado un aumento del 327 por ciento en el número de niños no acompañados encontrados, informó ayer la autoridad estadounidense.

Una pareja llegó al bordo del río Bravo con el niño; después de hablar con él y darle indicaciones de que avanzara hacia el otro lado del muro fronterizo, la mujer lo tomó en brazos, cruzó el límite territorial y lo dejó. En medio de la oscuridad, el menor comenzó a gritar, ella regresó por él para continuar conversando y finalmente volverlo a llevar hasta el lado estadounidense.

El pequeño corrió abrazado de su muñeco de peluche pidiendo ayuda hacia Estados Unidos, entre el muro fronterizo y los vagones del tren binacional, pero al verse solo en medio de la noche, comenzó a llorar, esta vez suplicando a gritos a la pareja que no se fuera.

La silueta del infante destacaba entre la iluminación de la frontera, al igual que sus gritos ahogados por el llanto, pero en menos de un minuto acudió en su auxilio un agente de la Patrulla Fronteriza a bordo de una unidad, de la cual descendió para agacharse a su altura, conversar con él y subirlo a la camioneta.

A través del parte oficial se informó que “el jueves 27 de mayo de 2021, un niño ecuatoriano de 7 años fue encontrado aproximadamente a las 10:30 p.m., por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de la estación de El Paso. El niño fue el único menor encontrado en esa área en ese momento”.

El menor habría viajado más de 4 mil 700 kilómetros desde Ecuador hasta Ciudad Juárez, recorrido que se desconoce con quién realizó.

Las imágenes captadas “ponen de manifiesto una tendencia alarmante de los padres y contrabandistas de migrantes que deciden abandonar a los niños no acompañados para que se ocupen de ellos en las fronteras de nuestra nación”, destacó la autoridad estadounidense.

Se informó que durante el año fiscal 2021, el cual comenzó en octubre de 2020, los agentes de la Patrulla Fronteriza han encontrado en el sector de El Paso a 11 mil 581 niños no acompañados, en comparación con los 2 mil 710 localizados en el mismo período del año fiscal 2020.

