Duraron apenas media hora en EP

Ciudad Juárez.— Menos de media hora aseguraron haber permanecido en Estados Unidos ayer dos migrantes originarios de Cuba y Nicaragua, quienes fueron expulsados a Ciudad Juárez bajo el Título 42, después de haber cruzado el río Bravo.

Todavía con los tenis mojados y llenos del lodo que lleva el río internacional, Raykell Domínguez García, de 31 años de edad, narró que después de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza fue llevado a unas instalaciones en donde le tomaron las huellas digitales, fotografías y le preguntaron si estaba vacunado contra el Covid-19, pero en unos 20 minutos fue dejado en la joroba del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

“Nos dijeron que hoy (ayer) a las 6:00 de la mañana había empezado un nuevo programa (de expulsión) para los cubanos y que por eso me regresaban”, dijo el isleño quien aseguró quien salió de Cuba el pasado 6 de abril “con el sueño americano”.

“Salí de Cuba porque mi país no da más, no podemos ayudar a los familiares, no podemos ayudar a nuestros hijos… está feo eso”, lamentó después de viajar en avión hasta Nicaragua y luego recorrer todo México “en la guagua” hasta llegar a Ciudad Juárez la mañana de ayer.

Raykell aseguró no confiar en los traficantes de personas, por lo que pidió ayuda a un amigo quien lo “montó en una guagua”. Y al llegar a Juárez fue llevado al río Bravo, en donde su amigo le dijo “corre” y él corrió entre el fango hasta entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza.

El bailarín profesional busca llegar con su hermano hasta Miami, por lo que aseguró que seguirá intentando lograr “el sueño americano”, para no regresar a su país.

“Los agentes (estadounidenses) me trataron bien, pero dicen que la ley cambió a las 6:00 de la mañana. Y que no hay para donde coja ahora”, narró el originario de la Isla de la Juventud.

Al bajar del puente, los dos migrantes de Cuba y Nicaragua fueron recogidos en la avenida Juárez por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) junto a otro grupo de cubanos, quienes al ingresar a las instalaciones federales ubicadas junto al puente Lerdo huyeron de los agentes, mientras que a Raykell y al nicaragüense, quien pidió no ser identificado, solo les explicaron que podían ir al Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) a pedir ayuda en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“No te preocupes hermano, y para mi papá, yo voy a llegar, no se preocupen por eso. Me voy a portar bien como siempre. Patria unida”, dijo el cubano a su familia.

A diferencia del caso de Raykell y el nicaragüense quien se fue al río a buscar a su grupo de compatriotas con los que viajaba, durante lunes y martes de esta semana Estados Unidos expulsó a cerca de 240 hombres provenientes de ambos países, a través del puente Stanton-Lerdo, lo cual no fue observado ayer.

Sin embargo, medios de Estados Unidos informaron ayer que el pasado26 de abril Estados Unidos y México que se llevarían a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses en un número muy limitado, debido al incremento en el cruce de migrantes de esos dos países.

Dichas expulsiones se realizarán a través de las ciudades San Diego; El Paso y el Rio Grande Valley, Texas, se informó.