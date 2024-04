Durarán 3 semanas más obras en el túnel de la 16 de Septiembre

Ciudad Juárez.- Las afectaciones en el flujo vehicular del paso a desnivel de la avenida 16 de Septiembre continuarán por lo menos 3 semanas más, informó personal de la empresa TLC Inter México, encargada de repintar las paredes del túnel.

Desde la semana pasada comenzaron a pintar la pared de extrema izquierda, teniendo que cerrar el carril del mismo lado.

El Diario recorrió el paso a desnivel, corroborando que las labores de pintura de ese muro se encuentran aproximadamente al 75 por ciento, faltando aún el extremo derecho y la rampa de acceso a la Avenida Juárez.

El personal de TLC mencionó que durante las próximas dos o tres semanas estarán realizando ejercicios similares de cerrar parcialmente la circulación de la avenida, siendo estos cierres temporales, con el fin de proteger a los trabajadores, informó uno de los pintores de la remodelación.

Usuarios mostraron su inconformidad por el cierre de uno de los carriles del túnel de la avenida 16 de Septiembre.

Luis Felipe Miranda Morales, usuario del servicio de transporte público, mencionó que normalmente tarda una hora en su recorrido desde su trabajo en la zona de Las Torres hasta su domicilio, ubicado en la zona de la colonia Bellavista. Sin embargo, ayer experimentó un retraso de cerca de 20 minutos.

Juan Martínez Arrieta, conductor que hace uso diario de esta vialidad para llegar a su domicilio, comentó: “Las labores son buenas porque le dan mantenimiento, el único problema que veo es, ¿por qué lo hacen durante el día, cuando esta calle siempre está muy congestionada?”.

La circulación no fue desviada ni controlada por agentes de Seguridad Vial. El personal de TLC Inter México mencionó que, como las labores no eran demasiado complicadas y estaban de cierta manera protegidas por las unidades que se ubicaron al principio y al final de los tramos donde se realizaban las tareas de mantenimiento, no fue necesario que la Seguridad Vial brindara apoyo.

