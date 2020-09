Durante el aislamiento recomiendan liberar emociones

Tomada de internet

El aislamiento que aún se mantiene debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, puede afectar a las personas en su estado de ánimo y hasta en lo físico, por eso es importante que liberen sus emociones practicando distintas actividades, desde las físicas hasta las creativas o de recreación, recomiendan psicólogos que atienden la Línea Ciudadana del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Son varias las actividades que una persona puede efectuar para liberar las emociones, como el cocinar, escribir, escuchar música, bailar, hacer manualidades, deporte, cantar, pintar y hasta llorar, recomienda el psicólogo Miguel Ceballos, supervisor de la Línea Ciudadana.

Explicó que debido a la contingencia en la que nos encontramos actualmente, el aislamiento social puede generar muchos síntomas que aunque muchos son comunes, es necesario poderlos identificar y puede que muchas personas no se percaten que necesitan ayuda, o le resten importancia.

“Por eso es necesario observar los síntomas que presenta la persona, si me irrito con facilidad, me siento triste sin un motivo aparente, con miedo a las actividades cotidianas, no tengo motivación para realizarlas, tengo insomnio, me siento agotado, tengo problemas para concentrarme en las actividades que realizo”, agregó.

“Si eso ocurre, entonces sí hay algo que nos está afectando”, dijo el especialista, “por lo tanto hay que tomar en cuenta cómo nos sentimos; para las personas que salían de casa y tenían su rutina, es difícil que no sientan algo en este momento, debido a cómo se ha modificado la rutina, por eso es importante identificar lo que sentimos”.

Lo primero es identificar qué siento, es decir, qué siento físicamente, si siento agitación, la respiración, la temperatura, el ritmo cardiaco, es necesario mantener en observación nuestro estado físico para ver si es por cuestión física o se desencadenó por cuestiones emocionales, indicó.

Posteriormente, dijo, es identificar qué pienso, ya que muchos pensamientos pueden llegar a ser involuntarios, pero ver si este pensamiento me está haciendo sentir de una manera, o está relacionado a otra cosa.

Por último, explicó el psicólogo, es la sensación de nuestras emociones, que depende de lo que estamos haciendo, la alegría, la tristeza, el enojo, miedo y asco, pero las que más se tienden a reprimir son la tristeza y el enojo, porque erróneamente se les considera negativas, pero todas son aptas y necesarias.

Ceballos dijo que es contraproducente reprimirlas, ya que al hacerlo puedo acumularla y cada vez que me enoje las acumulo y luego exploto y puedo desquitarme contra alguien cercano.

Miedo

El supervisor de la Línea Ciudadana dijo que de esas cinco emociones básicas, es necesario tomar en cuenta que el miedo está hecho para prepararnos para aquellas situaciones que nos pueden generar peligro y de esta manera resolver los peligros que nos presenta la vida.

Sin embargo, dijo, el problema es que se puede volver irracional, nos hace ver las cosas más trágicas de lo que son, además de acortar la visión a futuro impidiéndonos ver cómo serán las cosas cuando se resuelva el problema.

Ante una situación como esta de la contingencia de salud por el Covid-19, se puede llegar a sentir ansiedad, es de los síntomas más comunes, debido a que no podemos controlar la situación en que nos encontramos y a muchas personas les interesa saber qué va a pasar, señaló.

Por eso es necesario que tengamos en cuenta qué está dentro de nuestro control y qué no, si queremos controlar la contingencia lo único que vamos a lograr es que aumente la ansiedad, indicó.

Cómo mantener el control

Ceballos dijo que se pueden tener actividades que nos ayuden a controlar, no eliminar, algunos de los síntomas de la ansiedad como el insomnio, irritabilidad, sensaciones de intranquilidad, agotamiento o cambio de humor drástico.

Dijo que estos síntomas es necesario identificarlos para saber en qué momentos estamos hablando de ansiedad, ya que si es así, se puede atender psiquiátricamente para que nos den un medicamento y nos ayuden, pero es necesario evitar el consumo de alcohol o drogas, porque después se agravan los problemas de ansiedad.

Es recomendable una higiene mental constante, lo que conlleva a no reprimir emociones; actividades que nos agraden y nos puedan tener ocupados son efectivas para disminuir sensaciones de ansiedad, tristeza, terapias ocupacionales que consisten en actividades que nos gusten, o que nos puedan tener ocupados.

Destacó que la rutina del sueño es importante para los que sufren trastorno del sueño, así como integrar actividades físicas para que de esta manera se pueda consumir energía que antes consumíamos en la actividad cotidiana y ahora por estar en casa, aislado, no las consumimos.

Dijo que este tipo de situaciones las atienden en la Línea Ciudadana, en donde se brinda gratuitamente asesoría psicológica con sólo marcar al número de teléfono *2232 o también al 800 999 2232, servicio que se ofrece los 365 días del año en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Asesoría

