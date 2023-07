Duplican cantidad de citas para solicitantes de asilo

Tras el fin del Título 42, el Gobierno de Estados Unidos ha duplicado la cantidad de citas disponibles para los solicitantes de asilo por medio de la aplicación móvil CBP One, de un promedio de 717 a mil 450 por día, a través de ocho fronteras con México.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), todas las nacionalidades pueden solicitar una cita para poder ingresar a Estados Unidos por medio de un proceso legal “seguro, ordenado y humano”, y así desincentivar los intentos de ingreso irregular o ilegal.

PUBLICIDAD

CBP One comenzó a generar citas a los migrantes que detecta geográficamente ubicados en el centro o norte de México desde el jueves 12 de enero de 2023, pero las personas migrantes comenzaron a cruzar la frontera desde el miércoles 18 de enero.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), del 18 de enero al 11 de mayo, el Gobierno de Joe Biden recibió a través de una excepción humanitaria al Título 42 a 81 mil 767 solicitantes de asilo, en Brownsville, El Paso; Eagle Pass, Hidalgo y Laredo, en Texas; Calexico y San Ysidro, en California; y Nogales, en Arizona.

Del 12 de mayo al 23 de junio, el Gobierno de Joe Biden recibió a más de 49 mil personas en situación de movilidad con una cita programada de CBP One, para inspección bajo el Título 8 y determinación de admisibilidad caso por caso, mientras que las entradas ilegales entre puertos de entrada han disminuido a nivel nacional en un 64 por ciento, informó.

El fin de la orden de salud pública llamada Título 42 y la extensión del Título 8 a todas las nacionalidades, lo cual ocurrió a las 11:59 de la noche del 11 de mayo hora de Washington D.C. y a las 9:59 de la noche hora de El Paso, incrementó el número de citas otorgadas diariamente, ya que mientras que del 18 de enero al 11 de mayo el promedio de ingresos diarios fue de más de 717 personas, a partir del 1 de junio la cifra aumentó a mil 250 citas y desde la semana pasada son otorgadas mil 450 cada día.

“CBP está ampliando la cantidad de citas disponibles en los puertos de entrada por segunda vez en menos de dos meses, a través de mejoras en la programación y eficiencias operativas (…) Al utilizar tecnologías innovadoras como CBP One, estamos mejorando la entrega de nuestra misión de seguridad nacional y brindando procesos seguros y eficientes en los puertos de entrada”, dijo Troy A. Miller, comisionado de CBP.

CBP One asigna la mayoría de las citas “al azar” a quienes solicitaron su ingreso en cada puerto de entrada. El resto se asigna a los solicitantes con las cuentas más antiguas que llevan más tiempo esperando una cita. Pero las citas no garantizan la admisión y los oficiales de CBP toman una determinación de admisibilidad caso por caso.

“Debido a que la aplicación proporciona un sistema directo para solicitar citas, reduce la posibilidad de que los contrabandistas u otros exploten a los migrantes”, señaló DHS.

De acuerdo con directores de los albergues locales, el promedio en que las personas migrantes permanecen alojadas en busca de una cita hasta hace unas semanas era de tres meses, pero actualmente es de dos; sin embargo, hay personas que llevan más tiempo buscándola y quienes incluso en el primer intento la han obtenido.

“Hemos pasado muchas cosas, la selva, el tren; pero logramos la cita el primer día y esa fue la recompensa que Dios nos dio. La gente se queda sorprendida, es que hasta nosotros también nos quedamos sorprendidos; va a valer la pena todo lo que hemos pasado”, narró Wilson, de 30 años de edad, quien cruzó la frontera con su esposa y sus dos hijos el domingo 2 de julio.

El venezolano narró que él trabajaba como mecánico y su esposa en una veterinaria, hasta que a finales de febrero decidieron comenzar su camino hacia Estados Unidos, trabajando en distintos sitios para poder continuar. Al llegar a la Ciudad de México le aconsejaron que se registrara y comenzara a buscar una cita porque era un proceso que tardaba mucho; sin embargo, el primer día la obtuvo, por lo cual comenzó la última parte de su trayecto hacia la frontera a bordo del tren de carga.

“Los no ciudadanos que crucen entre los puertos de entrada, o que se presenten en un puerto de entrada sin hacer una cita con CBP One , estarán sujetos a la regla de elusión de vías legales que establece una condición de sentido común sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no usar procesos legales, con ciertas excepciones”, mientras que “las personas que se presentan en un puerto de entrada con una cita de CBP One están exentas de la regla de elusión de vías legales, se les emite un aviso de comparecencia ante un juez de inmigración y se procesan bajo las autoridades de inmigración del Título 8”, informó DHS.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx