Duermen migrantes afuera de albergue

Cerca de 30 personas amanecieron ayer frente al Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario en espera de un espacio en su interior, entre ellas dos hombres de origen venezolano quienes dijeron estar desde el viernes afuera del albergue federal.

Después de haber dormido sobre el piso de tierra, entre cobijas y plásticos o dentro de casas de campaña, la mitad de los migrantes fueron recibidos durante la mañana por el personal del lugar ubicado en el eje vial Juan Gabriel, mientras que unos 15 hombres adultos permanecían en su exterior, entre los que se encontraban venezolanos, un mexicano originario de Monterrey que dijo haber sido deportado de Estados Unidos y un chihuahuense desplazado por la violencia quien busca cruzar la frontera.

Un sudamericano de 19 años de edad narró que llegó el sábado a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga que recorre México con su tío y su prima menor de edad, pero al llegar al albergue solamente les permitieron la entrada a su tío y a su prima, mientras que a él le dijeron que tenía que esperar afuera por ser mayor de edad.

“Mi tío me dijo que me esperara aquí y si no me dejaban entrar a mí también ellos dos se salían y nos íbamos todos a la frontera”, narró mientras esperaba sentado sobre la banqueta del edificio federal, después de haber viajado durante cuatro días a bordo de cuatro trenes: desde el Estado de México hasta Irapuato, luego a Torreón, después a Chihuahua y finalmente hasta esta frontera, a donde dijo que el sábado llegaron cerca de 200 personas.

“Si llegan familias entran, pero a nosotros nos dejaron afuera”, dijo otro migrante que ayer esperaba un espacio en el refugio federal, cuya capacidad es para 900 personas y hasta la semana pasada contaba con 588 migrantes albergados, de acuerdo con su directora, Laura Rodela.

Según los migrantes, los trabajadores del albergue les dijeron que había 650 camas y que todas estaban ocupadas, por lo que tenían que esperar a que liberaran espacios para recibirlos.

Los migrantes aseguraron que pese a no haber camas para ellos, el personal del CIM no los había canalizado a otro refugio ni había pedido el apoyo de Grupo Beta para que fueran trasladados a otro espacio humanitario, por lo que al creer que todos los albergues de la ciudad estaban saturados decidieron esperar a que se desocupara una cama para ellos en el Leona Vicario.

“Dicen (otros migrantes) que para el Centro no hay albergues, que mejor esperemos aquí a que se desocupe una cama, cuando salga alguien nos van a dejar entrar”, dijo uno de los migrantes, quienes aseguraron que ayer les dieron desayuno, pero el sábado no les dieron comida en todo el día, hasta que en la noche les dieron fruta, por lo que ellos tienen que buscar la manera de conseguir alimento.

Narraron que para ir al baño y cargar la pila de sus teléfonos celulares han pedido el apoyo de los vecinos del sector, debido a que el personal del Leona Vicario les dijo que si hacían del baño ahí le iban a hablar a la Policía, y aunque los baños portátiles están en el patio del lugar, a ellos no les dan acceso a ellos.

Durante la noche del sábado fueron observadas al menos siete casas de campaña sobre la banqueta de tierra, y otras personas bajo plásticos o envueltas entre cobijas, frente al CIM Leona Vicario, debido a que el personal de seguridad les dijo que el lugar ya estaba saturado y que ellos no podían quedarse en su exterior para esperar un espacio.

“No nos canalizan a otro albergue ni nada, nomás nos dejan aquí afuera. Ahí dormimos en la noche, porque nos dicen que si en la noche estamos aquí nos van a echar la Policía o la Migración”, aseguró un venezolano.

Trabajadores del lugar dijeron ayer que hasta hoy habría personal autorizado para dar información.