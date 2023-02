Duermen afuera del INM para conseguir permiso de viaje

Ciudad Juárez.— Debido a la saturación de la aplicación móvil CBP One para ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, decenas de migrantes han conseguido una cita para cruzar por otras fronteras, pero tienen que dormir en el exterior del Instituto Nacional de Migración (INM) para lograr un permiso con el que puedan trasladarse de una frontera a otra.

“Nosotros tenemos dos días durmiendo afuera de Migración y aún nada, somos muchas personas las que estamos aquí, ahora estamos esperando para cuidar el puesto y no perder el turno. Dicen que sólo dan 20 a 30 permisos diarios… ya somos el número 11 de mañana”, dijo ayer Brigitte, en el exterior del INM ubicado junto al puente internacional Lerdo.

Brigitte, su esposo y sus dos hijos menores de edad tienen siete meses en México, cuatro de ellos en Ciudad Juárez, desde donde buscaron una excepción humanitaria al Título 42 a través de la aplicación CBP One, pero no la lograron como familia, hasta que su esposo pudo registrarse para cruzar la frontera solo, pero a través de Nogales.

Con la esperanza de que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) los reciban a todos en Arizona el próximo martes 28 de febrero, la familia venezolana ha permanecido durante tres días en busca de una Forma Migratoria Múltiple (FMM) que les permita trasladarse hasta Sonora, pero hasta la tarde de ayer no habían logrado conseguirla.

“Yo no tengo a nadie aquí y no me quiero quedar sola con los niños, hemos llorado mucho, me da pesar con los niños porque no se quieren separar de su papá y pues yo estoy destrozada también”, narró.

No logran conseguir trabajo

Aunque según datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) actualmente hay 700 migrantes extranjeros trabajando en Ciudad Juárez, Brigitte lamentó que ellos no lograron conseguir ni albergue ni un permiso de trabajo en esta frontera, “veníamos a Migración y nos pedían una carta de trabajo y cuando íbamos a buscar trabajo nos pedían el permiso, nadie nos quería dar una carta”, narró.

“Hemos dormido en la calle, sin comida, sin techo, a veces pagamos habitación, a veces tenemos que pedir para poder pagar un cuarto, una habitación para dormir con los niños, a veces dormimos en las calles, a veces dormimos bajo un puente, bajo un subterráneo, algo en donde no nos pegue tanto la helada”, relató.

Aunque las autoridades y empresarios han asegurado que los migrantes no quieren trabajar, la sudamericana dijo que tanto ella como su esposo intentaron laborar en esta frontera, pero siempre se les negó el permiso para hacerlo.

“Venimos a Migración a pedir un permiso de estadía y nos dicen que tenemos que tener un empleo sino no nos pueden dar el permiso, y cuando pedimos el empleo nos piden el permiso de migración, y por eso es que muchas personas, me incluyo, venezolanos, no estamos trabajando, porque no nos dan el permiso para trabajar. No es que uno no quiera, no nos dan el permiso para trabajar, tenemos que o ser deportados de los Estados Unidos o conseguir un empleo y no nos dan el empleo sino nos dan el permiso de trabajo”, aseguró quien se dedicó a tejer gorros para venderlos en la ciudad, así como dulces.