Dueños de predios no realizan limpieza

Ciudad Juárez.— Tras el operativo de limpieza realizado entre el 17 y 23 de diciembre en la entrada sur de la ciudad por la carretera Panamericana, algunos predios quedaron con basura porque son particulares y las cuadrillas de Servicios Públicos municipales no pudieron ingresar, aseguró el titular de la dependencia, Ernesto Guevara Vázquez.

“El proyecto de la entrada de Ciudad Juárez, aunque fue exitoso, sabemos que no cumplimos con el cien por ciento de la limpia, pero también cabe mencionar que hay muchos lotes privados en la carretera, en donde nosotros no podemos entrar sin permiso, aparte no es nuestra responsabilidad”, expuso.

Por ello aseguró que la dependencia notificará a los propietarios de los terrenos para que los limpien.

“La verdad es que es mucha basura que está en la entrada, y todavía no terminamos”, comentó.

Dijo que en el operativo del 17 al 23 de diciembre, de la glorieta del kilómetro 20 al monumento Umbral del Milenio, se avanzó un 60 por ciento en limpiar ese tramo.

Agregó que en enero se continuará con el operativo en la entrada de la ciudad.

“Se van a quedar las cuadrillas de Limpia trabajando ya en enero, pero ya solamente las cuadrillas de Limpia, calculamos estar trabajando ahí tres semanas más”, mencionó Guevara.

En la cruzada de limpieza de la entrada de la ciudad, que inició el 17 de diciembre se logró recolectar ese día 72 toneladas de basura, 894 llantas, 75 toneladas de escombro y 15 de tierra de arrastre. Mientras que del 20 al 23 de diciembre se recogieron 95 llantas, 68.44 toneladas de basura y hierba, 1.5 de tiliches y 4.5 de tierra de arrastre, afirmó el director general de Servicios Públicos.

En números

En la cruzada realizada por el Gobierno municipal entre el 17 y 23 de diciembre se recolectó lo siguiente:

72 toneladas de basura y hierba

4.5 de tierra de arrastre

1.5 de tiliches