Dueños de caballos de El Chamizal acuden a revisión…pero no llevan a los animales

Ciudad Juárez.- Por una confusión las 27 mancuernas de caballos y ponis que trabajan en paseos por El Chamizal que serían revisados hoy, serán revisados hasta mañana por personal de la UACJ y el RAMMI.

Margarita Peña, directora de Ecología, explicó que se citó a los caballerangos con sus mancuernas de equinos pero cinco de los seis dueños que tienen a su cargo estos animales, asistieron solos al creer que era una reunión para ellos.

“Vinieron pensando que era una reunión para ellos, no trajeron a los caballos, ellos dicen que están muy lejos y se les complicó el transporte pero ahorita hablé con ellos y si nosotros tenemos que ir al rancho donde se encuentran no vemos por qué no, pero ellos quedaron ya mañana a las 10”, mencionó.

En un acuerdo donde estuvieron presentes los dueños, se dijo que mañana jueves se les practicarán exámenes de PCR, para descartar Ricketsia (enfermedad por garrapatas), hemograma sanguíneo, química sanguínea, ambas para descartar alergia, anemia o procesos infecciosos vírales, y un coprológico, todos sin costo.

La funcionaria informó que la Dirección de Ecología destinó un presupuesto de seis mil pesos para el hemograma y la química sanguínea, que darán un panorama de cómo está el hígado, páncreas, corazón y riñones de los equinos en general.

En tanto que el PCR será un estudio que realicen médicos veterinarios de la UACJ.

Al respecto, José Luis Nicasio Pérez, líder de los caballerangos, expuso que están en toda la disposición de que sus animales sean revisados ya que se encuentran en perfectas condiciones de salud, todos tienen permiso y tienen años trabajando aquí.