Dos meses después del aumento: ‘no sabíamos de modernización’, ruteros

Ciudad Juárez.- Luego de más de dos meses cobrando 12 pesos por la tarifa de transporte, Matías Prieto Torres presidente de la Unión Nacional de Transporte de Ciudad Juárez (Untrac) aseguró desconocer el plan del Gobierno estatal para modernizar la flota de camiones de transporte público en la ciudad, a casi un mes de cumplirse el plazo de 90 días.

“Nosotros no conocemos al Consejo Consultivo, Untrac es la más grande asociación en el estado y no nos han llamado a una junta, no sabemos qué está pasando y por eso el plan está atascado”, comentó en conferencia de prensa.

El líder gremial presentó un planteamiento al que se alinearon al menos otras siete líneas de transporte público de la ciudad, que consiste en un plan de adquisición de camionetas nuevas y no autobuses, un acuerdo con bancos para créditos con el aval del Gobierno estatal para la compra de unidades nuevas y un operativo de plaqueo de camiones que se encuentren en circulación.

“Pedimos que se plaquee todo para que no haya problemas, ese es el desorden, no sabemos quién no quiere que se dé”, señaló.