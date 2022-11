‘Dos dólares diarios no eran suficientes en Venezuela’

Ciudad Juárez.— Kevin Ojeda es ingeniero técnico superior en mecánica, pero 2 dólares diarios en Venezuela no eran suficientes para mantener a su esposa y a sus dos hijos, por lo que decidió ir a Estados Unidos en busca de un mejor trabajo, el cual ahora busca en esta frontera para enviarles dinero a sus hijos en Navidad.

El sudamericano de 22 años de edad forma parte del campamento venezolano ubicado sobre el río Bravo, al cual regresó ayer después de 13 días de haberse entregado a la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso en busca de asilo político, y de haber sido regresado a la Ciudad de México.

El 11 de noviembre, un grupo de 14 venezolanos decidió dejar el campamento ubicado frente al puesto temporal de operaciones de la Patrulla Fronteriza, pero después de cuatro días detenidos todos fueron expulsados a México bajo el Título 42 a través de Piedras Negras.

Ayer, después de 13 días, nueve de ellos regresaron al campamento luego de viajar siete días en tren, con huaraches y el uniforme que les fue dado por las autoridades estadounidenses, quienes los esposaron de pies y manos, narró Kevin.

“Me hicieron botar las cosas que llevaba, me llevaron a donde llevan a la gente, luego al siguiente día nos sacaron, esposados de piernas, cintura y manos, no sé por qué; parecía como si fuéramos delincuentes, todos, las mujeres también. Nos hicieron volar hasta Monterrey y luego me soltaron por Matamoros, de ahí me mandaron a la Ciudad de México, y de ahí volví a subir pa’acá, pa’rriba”, relató el venezolano, quien llegó en búsqueda de cobijas y ropa de abrigo.

Cinco de los 14 del grupo decidieron quedarse en la Ciudad de México en busca de un retorno humanitario, mientras que él y ocho adultos más emprendieron el viaje nuevamente hacia esta frontera, pero esta vez entre las tolvas del tren de carga debido a la falta de dinero y de documentos migratorios.

“Subí en puro tren, me robaron, pasamos frío, hambre, duramos siete días; entrando a Celaya los narcotraficantes se montaron en el tren y pararon a la gente, ahí nos bajamos y nos quedamos en una casa de refugio de migrantes y subimos a Querétaro, y seguimos hasta llegar aquí; tuve que subir la montaña hasta llegar al pueblo de Samalayuca”, dijo el sudamericano, para quien lo más difícil fue vivir el frío.

Antes de entregarse a la Patrulla Fronteriza, Kevin había trabajado en Ciudad Juárez en la construcción y como mecánico, en trabajos temporales, por lo que pudo enviarles algo de dinero a sus hijos. Y a un mes de la Navidad busca trabajar nuevamente para seguir apoyándolos, ya que fue el motivo por el que salió de su país.

“Yo soy ingeniero técnico superior en mecánica, pero me quieren pagar 2 dólares diarios y así o como o me visto, no me da la base; tengo dos niños de 5 y 3 años y por eso tomé la decisión de venirme pa’cá, por un mejor futuro pa’ mí como pa’ ellos también. No está fácil, pero aquí también busco maneras de trabajar y trabajo y les mando”, comentó.

Con un par de tenis que le dieron en el camino y la pantalonera con la que fue uniformado por la Patrulla Fronteriza, Kevin pidió apoyo de los juarenses para trabajar, mientras espera una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.

“Quiero trabajar y enviarles dinero a mis hijos y a mi mamá, reunir algo de dinero pa’ que no pasen Navidad con las manos vacías, y buscar cómo entrar”, dijo el venezolano que salió de su casa desde el 15 de septiembre.

La ruta de los venezolanos

Desde inicios de septiembre, esta frontera se ha convertido en la ruta de miles de personas de Venezuela, quienes cruzan el río Bravo/Grande para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, la cual instaló Puestos Temporales de Procesamiento al Aire Libre junto a la frontera, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, el 12 de octubre, el Gobierno de Joe Biden anunció que aceptará a 24 mil venezolanos, pero sólo será vía aérea tras un registro previo, para reducir la cantidad de personas que llegan a través de la frontera con México, “y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”.

En cambio, los venezolanos como Kevin que cruzan la frontera de manera irregular son expulsados a las fronteras mexicanas, de donde algunos son trasladados a la Ciudad de México, Chiapas o Tabasco.