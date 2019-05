Donó sus órganos por amor a la vida

V. Limones Torres (familiares pidieron reservar su nombre y su rostro), quien tras morir donó antier sus órganos, nunca tuvo hijos. En palabras de su hermano Belisario Limones Torres, tres pilares marcaron su vida: su fe cristiana, servir al prójimo y el amor por su familia, que además se componía de su perrita “Lola”.

Javier Limones Torres, también hermano de la donante, indicó que la mascota aún espera el retorno de su dueña, misma que ayer, dentro del auditorio del Hospital 66 del IMSS, recibió un homenaje en donde autoridades del Seguro Social y de la Secretaría de Salud agradecieron su generosidad.

“La perrita se va y se acuesta en un rincón y cuando llega la hora, más o menos, en que llegaba mi hermana, se va y se pone en la puerta a esperarla. Ahí se queda. Como ve que no llega otra vez se vuelve a acostar, ya tampoco quiere comer; le hablamos para que lo haga pero no nos hace caso. A lo mejor nos la llevamos a Zacatecas pero no sabemos”, dijo.

Miguel Norberto Ramírez, delegado estatal del IMSS, a la vez que dio su pésame y reconocimiento a la familia Limones, indicó que este acto de generosidad “lo podemos encontrar pocas veces en la historia de la donación altruista”.





Envían órganos a Chihuahua y Guadalajara

En el proceso de extracción de órganos, realizado antier, participó un grupo multidisciplinario de especialistas, beneficiando a través del envío por vuelos privados, a pacientes en lista de espera de un hígado en el Hospital Ángeles de Chihuahua.

Asimismo, los riñones fueron destinados a pacientes de la UMAE Hospital de Especialidades CMNO de Guadalajara, Jalisco.

También una córnea fue destinada a un paciente del Hospital General de Chihuahua y la otra se envió al Banco de Tejido de la UMAE Hospital de Especialidades CMN La Raza.

A la donadora, de 46 años, se le diagnosticó muerte cerebral en el Hospital General Regional 66 del IMSS, y posteriormente fue trasladada al Hospital General, donde se realizó la intervención.

“Tenía una gran capacidad para dar amor y servir a sus semejantes. Ella trabajó en una instancia infantil, durante 22 años. Fue ejemplo de dedicación y servicio”, dijo Belisario.

Humberto Campos Favela, de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, indicó que el proceso de extracción de órganos forma parte de tres etapas.

“La primera es donde nos reunimos para planear el traslado hacia donde va a ser la intervención quirúrgica. Después de eso, se da inicio al proceso de procuración donde el protocolo establece guardar un minuto de silencio en agradecimiento a la familia y a la donante. Damos ese minuto de silencio para agradecer a Dios por la posibilidad que nos está brindando. Después de eso comenzamos la procuración de órganos”, explicó.

Agregó que los órganos fueron entregados inmediatamente a los receptores con base en protocolos que salvaguardaron la operación.

“Hay ambulancias que trasladan los órganos hacia el aeropuerto y ahí los está esperando un vuelo que los traslada hasta una determinada ciudad, donde una vez que llega, se traslada a los centros hospitalarios”, puntualizó el galeno a la vez que dijo que estarán pendientes de ver cómo reaccionaron los receptores de los trasplantes tras las operaciones. (Alejandro Vargas / El Diario)





