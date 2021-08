Ciudad Juárez— Con la exigencia de justicia, madres, padres, hermanos e hijos se unieron ayer en el dolor de la ausencia, pero también en la esperanza de encontrar a sus seres queridos, desaparecidos en el estado de Chihuahua.

“¿Dónde están nuestros hijos?” fue la frase que dejaron plasmada en marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora hoy 30 de agosto, junto al Monumento a la Madre, ubicado en el Parque Borunda, sitio del que se apropiaron para reunirse el último domingo de cada mes con el fin de visibilizar los rostros de sus hijos.

Con cubrebocas en los que se leían frases como “Ni una más”, “¿Dónde están?” y “Los queremos vivos”, además de los rostros de sus desaparecidos plasmados en playeras a la altura del pecho, las madres relataron sus historias y pidieron a la comunidad que se solidarice con ellas para encontrarlos.

‘Buscarse hasta encontrarse’

“Ella era una persona muy seria, muy vergonzosa. Le pido a Dios que donde quiera que ella se encuentre me escuche, que el viento le haga llegar mis palabras, mis abrazos y mis besos que hace 13 años no le he podido dar”, compartió Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida a los 19 años de edad, el 4 de agosto de 2008 en Ciudad Juárez.

Luz Angélica salió de su casa a buscar trabajo al Centro de la ciudad, pero nunca regresó, relató su madre, quien recordó también que ambas se hicieron una promesa: la de buscarse hasta encontrarse, en caso de ser víctimas de desaparición.

“Siempre mirábamos las pesquisas, y yo le decía: espero en Dios nunca mirar una tuya así o verme poniendo una en algún lugar. Desgraciadamente el mismo año que nos juramos que nos íbamos a buscar, en agosto de 2008, el 4, sale a buscar trabajo y ya no regresa”, narró su mamá.

‘Ya son 10 años sin abrazarla’

Rosa Hernández, madre de Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida a los 18 años de edad, el primero de abril de 2011, relató también que “ya son 10 años 4 meses sin verla, sin abrazarla”, y de pedirle a Dios que esté bien.

“Nunca vamos a dejar a buscarla, siempre vamos a estar. Cuando ella regrese ahí vamos a estar esperándola, su familia siempre vamos a estar pendientes de ella… es algo tan horrible, como todos lo que estamos aquí presentes sabemos, pero esperamos que esto ya no siga pasando, es lo que más pido a Dios y a la Virgen, que nos ayuden, que en nuestra ciudad y en todas las partes del mundo ya no haya ni una más desparecida, ni uno más desaparecido”, comentó.

Junto a un tendedero de pesquisas, los familiares colocaron ofrendas a sus desaparecidos, como comida y artículos que les gustaba.

“A mi hermano le gustaban los carros”, recordó Alejandro Durán, líder del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y hermano de César Gonzalo Durán Calderón, desaparecido en julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc, por lo que como ofrenda colocó herramientas para vehículos.

Ponen rostro a desaparecidos

Como parte de la apropiación del espacio, el colectivo Rezizte pintó un mural en honor a los padres que buscan a sus hijas con y sin vida, mientras que artistas se unieron a su exigencia con música y cantos.

“Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un fenómeno que a nivel nacional ha azotado a miles de familias y que, por la omisión de las autoridades de investigar y prevenirlo, sigue en aumento”, dijo Carla Palacios, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Las cifras

En México hay más de 91 mil 022 personas desaparecidas y no localizadas, y desde el 2006 hasta diciembre del 2019 hay más de 36 mil cuerpos sin ser identificados en los servicios médicos forenses de las entidades, según las cifras oficiales.

Desde diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 se han exhumado más de 2 mil 395 cuerpos localizados en fosas clandestinas en todo el país, dijo la activista.

En el estado de Chihuahua desde el 2010 hasta agosto del presente año hay 3 mil 417 personas desaparecidas. Desde el 2010 hasta noviembre del 2019 se localizaron 511 cuerpos en fosas clandestinas, siendo Juárez el municipio donde se encontró el 33 por ciento de tales fosas.

‘No hay sanción ni castigo’

“Ante la incompetencia de las autoridades para atender de manera eficaz esta problemática, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) estamos convencidos de que es indispensable un espacio para recordar de manera permanente a las víctimas y sus historias”, apuntó Palacios.

“Dicha recuperación de la memoria nos convoca el día de hoy para darle un nuevo sentido al Monumento a la Madre (ubicado en el Parque Borunda) y visibilizar la lucha de las madres de las personas desaparecidas, que exigen día con día verdad y justicia para sus casos.

Que este espacio se convierta en un lugar donde podamos denunciar de manera pública que las autoridades no han buscado a las miles de personas, que hay investigaciones deficientes, poco serias y sin análisis científico, no hay sanción ni castigo a los perpetradores, no hay respeto y garantía de los derechos de las víctimas, y que las autoridades no atienden a las víctimas con una perspectiva de derechos humanos y un enfoque psicosocial”, agregó.

Dijo que se busca que sea un lugar donde podamos exigir a las autoridades que se terminen las prácticas torturantes hacia las familias, a través de la criminalización y revictimización.

“Queremos mostrar la lucha y el dolor al que diariamente se enfrentan las familias ante la indolencia de las autoridades. Buscamos que este espacio sea para toda persona que haya sido desaparecida, sin importar el sexo o la nacionalidad, especialmente ante la gran ola de violencia que azota a nuestras y nuestros hermanos migrantes y que los han convertido igualmente en víctimas de desaparición”.

Palacios llamó a la comunidad no olvidar y seguir exigiendo justicia para las personas de procedencia centroamericana, las familias afirman que fueron desaparecidos o no han sido localizados mientras cruzaban por esta ciudad, en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

La activista pidió se convierta también en un recordatorio permanente de que las autoridades tienen que garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

El CDHPN hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que actúen de manera diligente en la búsqueda de personas desaparecidas y sanción a los perpetradores, que respeten este memorial y las ofrendas que las víctimas hacen con sumo respeto, que terminen con las practicas revictimizantes y estigmatizantes hacia las víctimas y sus familias, y establezcan políticas públicas efectivas para la prevención de la desaparición.

El llamado a la ciudadanía es a que se solidaricen con las familias, recordando que la desaparición afecta a todas y todos, y apoyen y respeten este memorial donde se realizarán de manera periódica actividades para seguir visibilizando la problemática y establecer estrategias colectivas para exigir justicia.

A los medios de comunicación se les solicitó que continúen dando seguimiento a las diversas actividades que los familiares de las personas desaparecidas realizaran en el memorial, y contribuyan en visibilizar la problemática.

“Reafirmamos el compromiso para lograr verdad y justicia por todas las personas desaparecidas: De la justicia de cada uno-una, nace la paz para todos y todas”, destacó Palacios.