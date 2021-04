Donarán sangre para pacientes de Apanical

Ciudad Juárez— El próximo martes, personal de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) llevará a cabo una colecta de sangre en la empresa maquiladora Harman, dio a conocer la coordinadora de Relaciones Públicas de la citada agrupación, Julia Guerrero.

Empleados del Banco Regional de Sangre de la Secretaria de Salud apoyarán esta actividad, con la cual continúan las tareas de captación del tejido, algo que se promueve también en otras empresas de la industria maquiladora, indicó.

Con su donación de sangre, dijo la representante de Apanical, estas personas regalan vida para los 32 niños que luchan contra el cáncer infantil y que son atendidos en esta asociación.

Indicó que la captación del tejido se llevará a cabo de las 7:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde en la sala de insolación de la planta uno de Harman.

Julia comentó que aún no saben cuántos serán los donadores en esta maquiladora, pero esperan que se tenga una buena respuesta de los empleados, ya que la sangre es un elemento importante en los tratamientos que reciben los menores que luchan contra el cáncer.

Explicó que la colecta de sangre en esa empresa la harán siguiendo las normas de higiene para prevenir contagios de Covid-19, un procedimiento que ya aplican los empleados del Banco Regional de Sangre, quienes cuentan con el equipo adecuado.

Guerrero comentó que además de esta actividad en Harman, están promoviendo que otras empresas, tanto del ramo maquilador como de otros sectores, se unan en apoyar a Apanical con la donación de sangre, pues con eso estarán ayudando a los niños que reciben tratamientos oncológicos.

Destacó que la sangre es muy necesaria para las personas que padecen de cualquier tipo de cáncer, por eso promueven las donaciones, pero además agradecen a nombre de los niños enfermos, el apoyo que se les da regalando el tejido para sus tratamientos.

La coordinadora de Relaciones Públicas de la citada asociación dijo que las personas interesadas en apoyarlos con la donación, lo pueden hacer acudiendo al Banco Regional de Sangre, situado ahora en el edificio estatal que se encuentra en calle Francisco Villa y David Herrera, donde antes estaban las oficinas del Registro Civil, en el Centro de la ciudad.

Las personas que colaboren aportando algo de su tejido sólo tienen que informarles a los encargados del Banco Regional de Sangre que es para los menores enfermos de cáncer, ya que de ahí abastecen a los pacientes.

De acuerdo con las instrucciones del banco donde captan la sangre, los requisitos para los donadores son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó.

lcano@redaccion.diario.com.mx