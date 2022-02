Donarán sangre maestros y estudiantes de la UACJ

Ciudad Juárez.— Mañana arrancará la campaña altruista de donación de sangre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), luego de que hace dos semanas estableció un convenio de colaboración con el Banco de Sangre Regional con el objetivo de sumarse al llamado de apoyar a la población en caso de registrarse una emergencia.

A partir de las 8:00 y hasta las 12:00 horas se estará llevando a cabo la donación en la sala Calmécac de Rectoría, con la participación del rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, así como de otros directivos y personal administrativo que se sumaron como primeros voluntarios, informó la institución educativa.

PUBLICIDAD

“Ya era necesario que retomáramos estas acciones, ahorita estamos pasando por una escasez de sangre, por eso nos acercamos a la universidad, porque para nosotros su apoyo es muy importante”, dijo Lorena López Rentería, coordinadora del departamento de Trabajo Social del Banco de Sangre, cuando se estableció el vínculo de colaboración con la máxima casa de estudios.

Además, a la reunión acudió René Porfirio Amatón Tabares, director del Banco de Sangre, quien explicó que la donación arrancará en Rectoría y después continuará en los institutos, como anteriormente se hacía, lo que fue confirmado por la institución al informar que próximamente se darán a conocer las fechas en que la campaña altruista se realizará en los diversos campus.

Entre los principales requisitos para poder ser candidato a donador de sangre se encuentran pesar más de 54 kilos, tener más de 18 años y menos de 65, tener un año de haberse hecho el último tatuaje o una perforación, no estar consumiendo antibióticos, no tener cirugías recientes, no haber tenido una transfusión de sangre, no ser diabético, entre otros.

Las personas que hayan presentado síntomas de Covid o que hayan dado positivo al virus únicamente deben esperar 15 días del último padecimiento para poder donar. Incluso las personas que recientemente hayan recibido una vacuna siguen siendo aptas para donar, informó la máxima casa de estudios por medio de un comunicado.

“La comunidad UACJ tiene un gran sentido humano y de colaboración social, estoy seguro de que una vez más aportaremos en beneficio de nuestra comunidad”, dijo el rector de la institución, Camargo Nassar, cuando anunció que la UACJ retomaría la campaña que a consecuencia de la pandemia por Covid-19 estuvo detenida.