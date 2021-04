Donan sangre para Apanical empleados de Harman

Cortesía / Trabajadores de la maquila acudieron a la sala de insolación a dar su tejido

Ciudad Juárez— Hilda Jaramillo no es empleada de la maquiladora Harman, pero con el fin de motivar a los trabajadores del lugar a donar sangre para niños con cáncer, ella regaló también parte de su tejido conectivo.

La mujer es madre de Emiliano, un niño de cuatro años de edad que el mes pasado venció la leucemia linfoblástica aguda, luego de un tratamiento que duró casi tres años y durante el cual recibió trasfusiones de sangre, por ella se unió a esta colecta efectuada ayer y organizada por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) y personal del Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud.

Al igual que Jaramillo, más de medio centenar de empleados de Harman se unieron a la causa; fueron 60 las unidades del tejido que se colectaron en esta empresa, dio a conocer Julia Guerrero, coordinadora de Relaciones Públicas de la citada asociación.

También Julián Roberto y su mamá Sindy Araly Arvizu se unieron a la actividad y desde temprano llegaron a la maquiladora; él también venció el cáncer ayudado por Apanical.

Desde las 7:00 de la mañana y hasta las 12:00 del día, los trabajadores de Harman acudieron a la sala de insolación para donar algo de su sangre, la cual será utilizada como parte del tratamiento oncológico.

Guerrero destacó que con su generosidad, los participantes regalaron vida a los 32 niños que luchan contra el cáncer infantil y que son atendidos en esta asociación.

Después de la colecta de ayer martes, la representante de Apanical dijo la próxima jornada de donación será hasta el 10 y 11 de junio, que es el mes del donante; para esa fecha recibirán el apoyo de trabajadores de Adient planta tres.

Comentó que la colecta de sangre se llevó a cabo siguiendo las normas de higiene para prevenir contagios de Covid-19.

Guerreo comentó que las personas interesadas en donar sangre lo pueden hacer acudiendo al Banco Regional, situado en la calle Francisco Villa y David Herrera Jordan, atrás de la presidencia municipal, sólo hay que informar al personal que su tejido es para Apanical.

Los requisitos para los donadores son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requerimientos puede ser donador y en 48 horas recupera el tejido, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó.

