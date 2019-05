Donan en dos días 643 mil dólares para barda

Con imágenes de la construcción del muro en la frontera con Ciudad Juárez, la agrupación We The People Will Build the Wall (Nosotros la gente construiremos el muro), sumó en dos días más de 643 mil dólares donados por antimigrantes seguidores de Donald Trump, para continuar con nuevas barreras de acero.

El veterano de guerra, Brian Kolfage es quien desde hace cinco meses reúne dinero a través de la página GoFundMe, bajo el argumento de buscar la seguridad del pueblo estadounidense, con un total hasta la tarde de ayer 22 millones 874 mil 895 dólares, de mil millones que busca recabar.

“Lo hemos hecho! Ahora estamos salvando vidas estadounidenses y deteniendo el flujo de los ilegales a través del peor agujero que utilizó una ruta de contrabando para los carteles”, celebró ayer el republicano a través de su página de Facebook, en las que promueve la donación para continuar construyendo muros a lo largo de la frontera con México.

El primer muro “privado”, con los recursos de los antimigrantes se levanta a lo largo de 800 metros en la unión de los estados de Texas y Nuevo México, con Chihuahua, en Ciudad Juárez.

Se trata de una zona cuya propiedad es de los integrantes de la agrupación Patriotas Constitucionales Unidos, quienes desde hace meses vigilan desde los cerros de Nuevo México la frontera con México, donde incluso han detenido a grupos de migrantes para entregarlos a la Patrulla Fronteriza, en un acto ilegal.

La zona donde se construye el primer muro con recursos privados es además un sitio histórico, debido a que a unos metros se encuentra el museo de la Casa de Adobe, donde Francisco I. Madero instaló en abril y mayo de 1911 su campamento y convirtió el lugar en Palacio Nacional, como una estrategia fronteriza, ya que en caso de un ataque de federales hacia los revolucionarios entrarían en conflicto armado con Estados Unidos, explicó Daniel García Salinas, encargado del museo.