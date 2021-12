Donan computadoras a estudiantes del ITCJ

Ciudad Juárez.- La empresa global Edwards Lifesciences donó, por medio de la asociación civil Fuerza Liebre, diez computadoras para estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) con el objetivo de apoyarlos en sus carreras profesionales y combatir la falta de acceso a las tecnologías provocada por la ausencia de recursos económicos.

“Con el apoyo de la laptop ya podré ser más autónomo, ya que en mi casa tenemos una pero es muy viejita y la compartimos entre mis cuatro hermanos, ahora podré descargar aquellos programas que me hacían falta y me demandaban algunas clases, y ya no estaré batallando al tomar mis clases en línea”, dijo Kevin C., estudiante de sexto semestre en Ingeniería Industrial.

La donación fue gestionada por los maestros Zeferino Cisneros Sáenz y Pablo Rocha, miembros de la asociación civil Fuerza Liebre y egresados en el año 2000 de la Ingeniería Industrial del ITCJ, quienes lograron que por primera vez una empresa apoyara a los estudiantes de la institución con la entrega de una computadora tipo laptop.

Cada uno de los estudiantes beneficiados fue elegido por integrantes de la asociación civil a partir de las necesidades que externaron, pues la mayoría señaló que contaba con equipo antiguo y deteriorado, e incluso algunos expresaron que la computadora donada será la primera que tengan a lo largo de su carrera profesional.

La asociación civil Fuerza Liebre está integrada por egresados del ITCJ que se unieron con el objetivo de beneficiar a los estudiantes que actualmente cursan un programa académico en la institución y que, por diversos motivos, requieren de apoyo económico para poder continuar con su carrera; por ello, desde el año pasado comenzaron a beneficiarlos con becas que cubren los costos de inscripción.

Además, este año la asociación abrió la beca “Ingeniero Juan Guillermo Díaz Vidales” para aquellos titulados en la institución deseosos de continuar con sus estudios de maestría en el semestre de enero del 2022, que consiste en la exención del 100 por ciento en el pago de cuotas semestrales durante el período de vigencia ordinario.

Las personas interesadas en apoyar financieramente a la asociación para continuar con la ayuda a los estudiantes, pueden consultar los detalles al respecto en la página web de Fuerza Liebre, donde se maneja la sección de apoyo financiero, explicó Alma Arzate, coordinadora general de Fuerza Liebre.