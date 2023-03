Dominan con cada salto al ‘Extremo’

Ciudad Juárez.- Estefany Rodríguez es una joven que hace tres años aprendió a patinar con el apoyo de otras mujeres que le enseñaron dicha disciplina, que la hace sentir libre y con fuerza en cada salto o maniobra que realiza en las rampas del Parque Extremo.

Ayer un grupo de mujeres se reunió en el lugar para patinar, andar en bicicleta y patineta como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividad con la que buscaron inspirar a otras jóvenes para que practicaran dicho deporte, que es mayormente realizado por hombres.

“Primero empecé a ver unos videos y fue muy interesante, después vine al parque y las chicas que se juntaban aquí me invitaron y me dijeron que me podían enseñar; esto puede ser como una motivación para los niños”, dijo Estefany.

Gabriela Rivas fue otra de las jóvenes que participaron en la actividad, y a la que acudió con su patineta. Fue hace tres años que aprendió esta práctica y fue con el apoyo de sus amigos que le ayudaron con diferentes maniobras.

“Empecé por amistades que me fueron enseñando cosas, y siempre me llamó la atención porque donde crecí, en Villas de Salvárcar, siempre había muchos chavos que se dedicaban a eso y ya comencé desde hace tres años a venir seguido y a practicar más seguido”, expresó.

Este es el primer evento que llevan a cabo las jóvenes, pero esperan realizarlo de manera recurrente para que sean más las mujeres las que se unan a su actividad.

“La idea fue unir más los movimientos de las personas, somos amigas y practicamos el mismo deporte y que esto nos ayude a crear redes de apoyo, conocernos y también tomar los espacios… que sean más visibilizados estos deportes”, dijo Rivas.

Señaló que estos deportes llaman la atención entre la comunidad que observa los saltos y maniobras que realizan en las rampas, aunque son pocas las mujeres que se atreven a practicarlo.

“Es algo que a la gente le llama la atención y estaría padre que más chicas tomen la fuerza para hacerlo y que sepan que hay otras chavas que lo hacen y que es algo que te da mayor libertad y fuerza”, dijo la entrevistada.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana que las jóvenes, acompañadas por algunos de sus amigos, llegaron al Parque Extremo, en donde también se unieron comerciantes con venta de productos como ropa, comida y libros, entre otros productos.

