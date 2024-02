Domina la senda del arte circense

Ciudad Juárez.- Evelyn Ivonne Ruiz de la Peña Acosta, de 33 años, domina el arte circense, una disciplina a la que le ha dedicado 10 años, experiencia con la que logró una invitación para viajar a Alemania donde realizará una presentación en el mes de mayo.

Ella también es pintora desde hace más de veinte años, y es por medio de su arte y del taller de Arte Circense Múltiple que imparte, que busca reunir los recursos para viajar.

La artista, aunque es oriunda de la ciudad de Chihuahua, se considera juarense por adopción, ya que desde los seis años radica en esta frontera, en donde, además de haber aprendido muchas cosas, también estudió Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Una de las cosas que me ha gustado es que tengo diez años haciendo esto, pero empecé tarde en comparación a lo que se cree de que uno debe ser chiquito y estar en gimnasia; yo no tuve la fortuna de estudiar ni tener el apoyo de estudiar la carrera de danza y de pintura, pero fue lo que yo seguí por mi cuenta, y precisamente es por eso que voy a hacer este viaje en donde en parte voy a presentar y para seguir aprendiendo”, expuso.

Evelyn decidió mudarse a la casa cultural XEspacio YC, en donde imparte las capacitaciones de danza aérea, dibuja y pinta.

“Voy a tener un viaje próximamente de arte circense, tuve esa invitación y estoy juntando para ir”, comentó.

Será en la ciudad alemana de Stuttgart donde mostrará sus habilidades creativas con el performance ‘Lucida’ donde combina la pintura, la danza aérea en tela y aro.

Evelyn también se preparó en San Diego, California con un maestro con el que todavía aprende de manera virtual.

“Tengo una historia poco extraña. Yo estudié Diseño Gráfico en la universidad, lo que he hecho toda mi vida es dibujar y pintar, no porque no me dejaron estudiar arte, o danza aérea, sino por la parte de dedicarme a la parte empresarial… pero he sido muy autodidacta, la danza empecé a desarrollarla saliendo de la universidad, y luego encontré maestros que me apoyaron”, narró.

Las clases son multidisciplinarias en las áreas de danza aérea en tela, aro, secuencias en piso de danza contemporánea, y acrobacia, entre otras.

El taller consta de cinco sesiones, que se imparten los jueves de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y los sábados de 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. Los costos podrá verlos en la página oficial de Facebook de XEspacio YC.

Para más información las personas interesadas pueden comunicarse al (656) 743-5150. (Verónica Domínguez / El Diario)

