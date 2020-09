Dolorosa espera por cirugía

Ciudad Juárez— Desde hace seis meses, Hybraham Carrasco ha vivido con una bala alojada en su cuerpo, luego de que en marzo –al inicio de la pandemia en Juárez– se opusiera a un asalto, recibiendo múltiples impactos de proyectiles que lo mandaron al hospital; sobrevivió, pero ahora, en mejor estado, no halla cómo sacársela.

“Cuando pasó todo me llevaron al hospital 66, me hicieron la cirugía (que curó sus órganos dañados), y me enviaron al 6, me sacaron radiografías y me confirmaron que era una bala y sí me dijeron: ‘si no te molesta ahí se va a quedar, pero si se recorre a donde está la arteria, ahí sí podrías estar en riesgo’”, narró.

Aunque era su intención removerla, los meses de recuperación derivaron en su despido, que lo dejó sin Seguro Social, y aunque aún puede atenderse por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), a través del Hospital General, es consciente de que las cirugías persistirán aletargadas por la contingencia.

Dicho nosocomio del Estado, supeditado al Ichisal, tiene –de acuerdo con Transparencia– pendientes 638 cirugías electivas, por lo que de acudir a solicitar atención a su caso, deberá esperar de forma indefinida, soportando los dolores constantes que le produce dicho proyectil albergado en su hueco supraclavicular.

“Se me dificulta para abrazar, para dormir, si quiero voltear hacia la derecha tengo que girar todo el torso porque se me atora debajo de la clavícula y a veces necesito que me ayuden a sobarme porque si no lo sobo puede que se me reviente algo”, dice el hombre, una de las víctimas indirectas de esta contingencia.

Procedimientos aplazados

Juntándose los procedimientos quirúrgicos aplazados en el Hospital General, con los 65 del De la Mujer y 43 del Infantil de Especialidades, dichos inmuebles del Estado acumulan 746 cirugías que quedaron suspendidas hasta agosto pasado, refieren las requisiciones 97922020 y 097932020, hechas por El Diario.

A éstas se suman 816 de Chihuahua capital; hasta ahora las cirugías suspendidas suman mil 562 entre ambas ciudades. Y es que médicos, enfermeras y personal de áreas hospitalarias con edad avanzada o enfermedades crónico-degenerativas se enviaron –tras los primeros casos, luego del pasado 17 de marzo– a casa bajo protección, evitándose muertes por el virus, que suma 6 mil 710 casos con 815 finados aquí.

Según las consultas 070812020 y 070802020, que al igual que las expuestas se dirigieron a los descentralizados Ichisal y Servicios de Salud –a los que se supeditan los inmuebles–, hubo aquí más de 200 resguardados, y aunque se consiguió un número de cubreincidencias, las cirugías fueron pospuestas.

Apenas el pasado mes, tras ajustes en el decreto federal de protección a personal vulnerable, que impusieron parámetros a las comorbilidades de los trabajadores, el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, indicó que los profesionales de la salud de riesgo deberían regresar en breve a labores.

Ello fue el 14 de agosto, y para el 21, entre inconformidades de los vulnerables, pero con acuerdos con los sindicatos, el propósito se logró; de los 2 mil 160 profesionales de la salud en la entidad que se encontraban en resguardo, 84% ya se había reincorporado a sus labores en centros de salud y hospitales.

La determinación, se informó, obedeció a la deconversión de hospitales que habían sido habilitados sólo para Covid-19, debido a que la pandemia –aunque alta– fue mostrando mayor control, que poco a poco, ha permitido la habilitación de camas, ya no solo a Covid-19, sino para otras dolencias de los fronterizos.

Interviene la CEDH

No obstante, la reactivación de cirugías es lenta al grado de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha tenido que intervenir. Cesar Díaz Gutiérrez, primer visitador de la descentralizada, informó que aunque han sido varias las quejas, sólo cinco han abierto expediente; el resto llegaron a una resolución.

“Son cinco quejas: la 153/20, 157/20, 169/20, 171/20 y 172/20, esos son los números de quejas, la mayoría son del (hospital) General (…) Es importante que tengan la confianza de venir a la comisión, de las 08:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes (sobre la avenida Insurgentes 4327, Los Nogales)”, destacó.

En unanimidad con el servidor de los derechos humanos, el médico general Arturo Trejo Castillo recordó a la ciudadanía que tienen derecho a la salud, y se les debe garantizar una solución a sus problemáticas: “Se les debe de proveer para que tengan una salud óptima, esa es una obligación”, manifestó el galeno.

Ante ello, Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, manifestó que la situación de aplazamiento de cirugías, que a su vez se impuso para proteger –además del personal médico– a los propios enfermos que de adquirir Covid-19 podrían haberse complicado, sí los mantiene preocupados.

“Realmente sí nos preocupa al sector Salud, de Chihuahua, por supuesto, pero del país y de los sistemas de salud del mundo, ponerse al corriente con las cirugías selectivas. Fue mundial, precisamente esa estrategia de postergar las cirugías para hacer espacio y tener capacidad de atención (a pacientes Covid), si es cierto que tenemos el reto de atender las cirugías programadas y pedimos paciencia”, puntualizó.

