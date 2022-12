Documentan principales necesidades de extranjeros

Ciudad Juárez.- La salud, la asesoría legal, el alojamiento y la seguridad son las principales necesidades de los migrantes extranjeros que se encuentran albergados en Ciudad Juárez, por lo que integrantes de El Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) recomendaron a las autoridades reforzar los programas de atención.

Tras realizar la Encuesta a Migrantes Extranjeros Solicitantes de Asilo en Ciudad Juárez (ENMIEXSA-2022), los investigadores María Inés Barrios de la O, Alejandro Burgués Rodríguez, Emiliano Ignacio Díaz Carnero, Emilio A. López Reyes, Héctor A. Padilla Delgado, Óscar Rodríguez Chávez y Rodolfo Rubio Salas, de El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, señalaron que aún falta por atender y garantizar los derechos de las personas migrantes internacionales y solicitantes de asilo.

Después de realizar entre mayo y junio de 2022 un total de 439 cuestionarios en 13 albergues de la ciudad y a personas en movilidad que viven fuera de un espacio humanitario, el 15 por ciento dijo presentar algún síntoma o padecimiento que tuviese relación con el Covid-19.

“El cuestionario incluyó algunas preguntas relacionadas con sintomatologías de esta enfermedad y si estaban o no vacunados, considerando que la encuesta se aplicó entre mayo y junio de 2022 y que los programas de vacunación estaban ya bastante avanzados casi en cualquier país del mundo”; sin embargo, el 24.2 por ciento dijo no tener ninguna dosis, la gran mayoría de ellos menores de edad, por lo que todavía no eran susceptibles de recibirla por tratarse de la población que quedó al final de los programas de vacunación a nivel mundial.

El 39.2 por ciento dijo tener un esquema completo de vacunación y el 36.6 una y dos dosis, señala el reporte de resultados de la ENMIEXSA-2022.

Al preguntarles las tres principales necesidades, en orden de importancia, que en ese momento tenían, la gran mayoría dijo que la atención a la salud.

Para el 19.5 por ciento la salud fue la principal necesidad en esta frontera, para el 20.7 por ciento la segunda principal y para el 24.1 por ciento la tercera principal necesidad.

Entre las tres principales opciones también señalaron la asesoría legal, el alojamiento y la seguridad. Y aunque en las opciones 2 y 3 destacaron las mismas necesidades, también destacaron la alimentación y el empleo.

Por ello, los investigadores recomendaron a las autoridades “reforzar los programas de atención de servicios de salud, dadas las condiciones deficitarias de atención que muestran los datos derivados de la encuesta, particularmente para las personas en situación de movilidad que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Además de ser la principal necesidad manifestada por las personas encuestadas”.

También recomendaron la creación de un censo de personas migrantes con discapacidad, identificar las necesidades específicas de este grupo vulnerable para una atención oportuna, y contemplar personas lesionadas por intento de cruce por el muro.

En temas de salud recomendaron el acceso a servicios básicos de salud física y mental, acceso a vacunación contra Covid-19 a beneficiarias de albergues y migrantes en general, orientación de acceso a servicios ginecológicos/obstétricos, y el desarrollo de brigadas médicas prioritarias y dentales con el apoyo de los distintos programas con los que cuentan el Gobierno municipal y estatal calendarizando ciclos de atención en las distintas colonias donde hay presencia de población migrante. (Hérika Martínez Prado)