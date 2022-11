Documentan 2,475 muertes de mujeres; 'Ni una más', reclaman madres y activistas

Ciudad Juárez.— Por las más de 2 mil 475 mujeres que de acuerdo con su documentación han sido privadas de la vida en los últimos 30 años, y las cerca de 7 mil más que este año han denunciado algún tipo de violencia ante las autoridades, activistas y madres de víctimas de feminicidio salieron ayer a las calles de Ciudad Juárez.

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, las integrantes del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez caminaron desde la Plaza del Fundador hacia el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y luego hasta la Cruz de Clavos para pedir un alto a todos los tipos de violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes de la ciudad.

PUBLICIDAD

Con cruces rosas, al grito de “Ni una más, ni una más; ni una asesinada más”, las cifras “que horrorizan e indignan sólo al ser nombradas”, de los 117 feminicidios documentados por las activistas de 1992 a 1996, 145 de 1997 a 2001, 149 de 2002 a 200, 122 de 2007 a 2012, 133 de 2013 a 2017 y 128 de 2018 hasta el 18 de noviembre, además de mil 681 casos documentados como homicidios dolosos contra mujeres de 2010 a 2022, las mujeres participaron en la Marcha por la Memoria de las Violencias contra las Mujeres.

“Otro año más… yo ya son 12 años que cada 25 de noviembre estoy recordándole a las autoridades que asesinaron a mi hija y que siguen asesinando a muchas más mujeres y no vemos que se haga algo para que esto no siga sucediendo, para que más madres, más familias, no estén sufriendo lo que nosotros sufrimos día con día”, dijo Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, víctima de feminicidio en esta frontera.

“También ya son 13 años en busca de la verdad y la justicia, y en lugar de ir para adelante vamos para atrás, desgraciadamente siguen las desapariciones, sigue ese dolor tan grande de una madre de no poder tener a su hija”, reclamó Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009 a los 17 años de edad, y cuyos restos fueron también entregados por las autoridades en diciembre de 2012, junto a los de Idalí.

Las integrantes de la Red Mesa de Mujeres, Casa Amiga Esther Chávez Cano, Sin Violencia A.C., Programa Compañeros y Organización Popular Independiente (OPI) denunciaron también que por más de 30 años han caminado juntas con el objetivo de visibilizar y lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencia en esta frontera, la cual no se ha detenido pese a los esfuerzos colectivos y coordinados.

“Somos testigas de que el sistema patriarcal permanece, se fortalece y permea en todos los ámbitos sociales, instituciones públicas, gubernamentales, instituciones privadas, sistema educativo y demás esferas de la sociedad. Podemos recapitular hoy tres décadas de violencia sistemática contra las mujeres donde su máxima expresión es el feminicidio”, dijo Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres.

Lidia Cordero, directora de Casa Amiga, denunció también un desinterés histórico por parte de las autoridades, aunque subrayó la presencia en el movimiento de ayer de las titulares locales de los institutos municipal y estatal de las mujeres.

Después de recorrer la avenida Juárez, primero con consignas y luego en silencio, las madres nombraron a cada una de las más de 120 mujeres asesinadas durante 2022, y colocaron sus nombres sobre los clavos de la cruz ubicada en el puente internacional Paso del Norte.