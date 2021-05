Dobletea en Gobierno y corresponsalía

Ciudad Juárez— Mientras es funcionaria del Gobierno del Estado, a la par es corresponsal del periódico El Universal, medio para el que elabora notas en horario laboral.

Se trata de Ibeth Mancinas Miranda, recién nombrada jefa de la Coordinación de Comunicación Social en la Zona Norte apenas a finales de marzo pasado.

Como vocera del gobernador en Juárez, ha sido detectada enviando notas como en las que el mandatario ha hecho ataques a la candidata a la gubernatura de su partido, el PAN, María Eugenia Campos.

El jueves, por ejemplo, dicho diario publicó una nota firmada por Mancinas, a las 13:08 de la tarde, que hace referencia a declaraciones de Corral, en el sentido de que el experto contratado por Campos para defenderla de las acusaciones de pertenecer a la nómina secreta tiene antecedentes de falsificación de documentos.

Con plaza de directora, Mancinas pertenece al área de Comunicación Social en la Zona Norte con un salario de 17 mil 200 pesos mensuales como cifra bruta, más una compensación de 10 mil 450 pesos al mes.

Fue contratada por el titular de la oficina a nivel estatal, Manuel del Castillo Escalante, desde diciembre de 2019, cuando fue nombrada vocera de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

Al respecto, la servidora pública aseguró en una respuesta, a través de la que no permitió cuestionamientos, que no tiene consigna para atacar a nadie, pero no aclaró por qué ‘dobletea’ trabajos en horario laboral.

“Lo primero que quiero dejar muy claro es que no existe en mi trabajo una consigna de ataque hacia ninguna persona en particular”, escribió en una postura.

“En este caso consigné un hecho periodístico de interés para el medio de comunicación, así como alguna vez entrevisté al director del Diario para darle voz en un tema que lo ameritaba, aunque me queda claro que en dicha ocasión no les incomodó la cobertura”, añadió.

“Mi trabajo en Comunicación Social aunque en términos de contrato cuenta con un horario especifico, la realidad es que requiere flexibilidad y disponibilidad en horario y días, incluyendo fines de semana, mismos que cumplo sin ningún inconveniente, por lo que, cualquier otra actividad de índole personal/privada la realizo en espacios disponibles durante el día”, argumentó.

“A los reporteros del Diario les consta la atención de su servidora en cualquier día y cualquier horario. Cumplo a cabalidad con las responsabilidades que tengo en la función pública y ejerzo de manera libre e imparcial el periodismo desde hace más de 18 años” (sic).

