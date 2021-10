Doblemente vencedora

Ciudad Juárez— A sus 56 años Concepción Reyes Palencia ha vencido el cáncer de mama en dos ocasiones y afirma que el secreto está en mantener una mente positiva y no temer sino atender lo más pronto posible la afección, misma que en Ciudad Juárez ha sido diagnosticada este 2021 en 168 mujeres, informó Salud del Estado.

La fronteriza –quien perdió a una de sus hermanas a causa de la enfermedad– se practicó hace 14 años una autoexploración y se encontró a la altura de su seno izquierdo lo que describió como una bolita. Temió, pero ante la situación no dudó en dirigirse a buscar auxilio profesional, acción que le salvó la vida.

“A mí me detectaron cáncer de mama a los 42 años y comencé el proceso, muy difícil, pero con resultados y a los 13 años me lo vuelven a detectar, una segunda recurrencia, así que como quien dice lo he vencido en dos ocasiones y lo que puedo decirle a todas es que no tengan miedo y se chequen”, enfatizó.

En su incertidumbre halló refugio en la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez A.C., ubicada en Camino Viejo a San Lorenzo número 1456, donde siempre estuvieron dispuestos a auxiliarla y que –para todas aquellas que atraviesen una situación similar– cuenta con el teléfono: 656-611-1362.

Agradece sobreviviente por el apoyo recibido

“Le doy las gracias a Aprocancer por el apoyo que me dieron, es una asociación a la que doy mis respetos. Gracias a ellos y al apoyo de mis familiares logré salir adelante, por eso le digo a la gente que no tema y vaya a revisiones ya sea ahí o a cualquier lugar, ya existen muchos”, puntualizó la sobreviviente fronteriza.

Además de tal asociación, existen otras, tales como Cancer Survivor A.C., dispuestas a apoyar a la gente. Su titular, Lourdes Tejeda, abrió sus puertas a través del correo contacto@cscancersurvivor.org y el número telefónico 656-626-9220, para orientar a las mujeres de esta ciudad que así lo requieran.

Desde los 20 años, explicó la directora de la A.C., se puede realizar la autoexploración de mamas de forma mensual, mientras que el examen clínico –explicó– debe hacerse al menos una vez durante el año a partir de los 25 años y la mastografía cada dos años en las mujeres que están entre los 40 y los 69 años de edad.

Por ello, el Municipio dio a conocer que de lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas, se brindan servicios de mastografías en los centros comunitarios de Palo Chino, entre Palo Hueco y Palo Blanco; en Refugio Sánchez, en Esperanza Reyes número 115 y en Olivia Espinoza, en Olivia Espinoza número 2990.

En estos últimos dos inmuebles también se otorgan servicios de ultrasonido mamario, y para acceder debe marcarse primero el teléfono 656-737-0710 extensión 72505, en donde se asignará una cita oportuna con la intención de prevenir esta patología que mantiene presencia y cuyo tratamiento debe ser expedito.

