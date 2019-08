Dividen su vida entre el fuego y la familia

Durante 17 años, el sargento Benjamín Manuel Carrasco Hernández ha dividido su vida al lado de su esposa y sus tres hijas, con sus hermanos del Heroico Cuerpo de Bomberos… y quiere seguir prestando servicio a la comunidad.

Benjamín fue uno de los apagafuegos que fue reconocido por sus mandos y el alcalde Armando Cabada por la antigüedad en el servicio y su trabajo en el área de capacitación para los nuevos bomberos.

“Ser bombero es una pasión que tengo desde pequeño, he trabajado 17 años y a lo largo de ellos he creado una amistad sólida con todos mis compañeros, con quienes he formado una gran familia”, manifestó emocionado.

Agradeció el apoyo que le han brindado sus jefes directos, el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros, y el comandante de Bomberos, Benito Ortiz, porque cuenta con las herramientas necesarias para enseñar las técnicas de combate al fuego y atención de emergencias, a los bomberos más jóvenes.

Expresó que su trabajo, su esposa y sus tres hijas, son lo más preciado y a ellos se dedica en cuerpo y alma.

“Desde chavo quise ser bombero y moriré siendo bombero. Aquí he tenido grandes satisfacciones, he podido ayudar a la gente y he podido tener una gran hermandad”, comentó antes de sentarse a desayunar en una ceremonia que les ofreció el alcalde Armando Cabada ayer por la mañana.





‘Un orgullo, estar al servicio de fronterizos’

José Montes, con 13 años de servicio en Bomberos, dijo que pertenecer al departamento es un orgullo.

A lo largo de ese tiempo ha encontrado la verdadera pasión y el amor por el servicio a la ciudadanía, en una dependencia que toda la gente reconoce.

“Sacrificamos tiempo con la familia para aprender y atender mucho de las cosas que pasan en la ciudad, ojalá que con nuestro trabajo podamos ayudar a la ciudadanía y así involucrando a la población, podamos disminuir los riesgos”, dijo.

“Lo más difícil de ser bombero es cuando te topas con situaciones que nunca pensaste vivir; el miedo te hace presa al principio pero los compañeros con más experiencia te van enseñando con el tiempo y te dan valor y fuerza para hacer un mejor servicio”, expresó Montes.

Dijo que una de las satisfacciones que tienen cada año es hacer felices a miles de niños con la entrega de juguetes que se recolectan a través de la campaña “Santa Bombero”. (Daniel Domínguez / El Diario)