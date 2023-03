Distribuyen recursos para infraestructura en escuelas

Ciudad Juárez.— La Delegación del Bienestar en esta frontera dispersará 102 millones de pesos para proyectos de obra en instituciones educativas dentro del programa La Escuela es Nuestra.

Este año serán 212 escuelas las beneficiadas con el programa federal que presentaron planes de obra para atender el deterioro de la infraestructura física y la falta de renovación del equipamiento en Juárez, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe.

PUBLICIDAD

El recurso será implementado en dos partes: la primera de febrero a agosto y la segunda de agosto a diciembre.

Actualmente el programa está en etapa de notificaciones a las escuelas seleccionadas y se avisará a los padres de familia para que acudan a asambleas para elegir cómo usar los recursos.

En noviembre pasado se incorporaron 33 planteles educativos de Juárez, Práxedis y Guadalupe a La Escuela es Nuestra, por medio del cual la Secretaría de Bienestar asignó aproximadamente 17 millones de pesos para que los comités escolares inviertan en la infraestructura, informó el delegado Juan Carlos Loera.

En zonas marginadas

Las escuelas de nivel básico seleccionadas el año pasado se ubican en zonas marginadas de los municipios, las cuales se sumaron a los 187 planteles de preescolar, primaria y secundaria, entre los que se asignó un monto de 83 millones 100 mil pesos.

A través del programa federal se entrega el recurso a las escuelas, directamente a una tesorera, porque el Gobierno determinó no recurrir a intermediarios que no conocen las necesidades de infraestructura de cada plantel, “pues éstas son empresas que sólo trabajan por proyectos y no para satisfacer las necesidades de las escuelas”, dijo el funcionario.

En 2022

220 totalizaron las escuelas beneficiadas con el programa federal La Escuela es Nuestra

83.1 mdp alcanzó el recurso distribuido, entre planteles de preescolar, primaria y secundaria