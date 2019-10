Dispuesto Loera a colaborar en investigación de la SFP

Ciudad Juárez— Luego de que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales del Gobierno federal son investigados por el posible uso irregular de programas sociales, el delegado en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que aportará la información que la dependencia solicite.

“Lo que tenga que aportar en la investigación, estaré encantado de hacerlo”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria “hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”.

“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control; las más importantes han sido asumidas por mí para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó.

Loera de la Rosa dijo que tiene entendido que se presentaron denuncias por nepotismo en su contra desde hace meses, “a mí que me esculquen, yo no estoy seguro que sea fuego, lo que sí estoy seguro es que no es amigo”.

“No hay nepotismo, está muy claro el desempeño que tengo en Chihuahua y estoy abierto a cualquier investigación; el que nada debe nada teme”, afirmó el funcionario.

Desde mayo, Loera de la Rosa y el delegado regional en Parral, Luis Fernando Duarte González, fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por presunto nepotismo.

De acuerdo con denuncias ante la Secretaría de la Función Pública a las que tuvo acceso este medio, se menciona al coordinador regional de Parral, Luis Fernando Duarte González y a su esposa Ishtar Ibarra Barraza quien, hasta el 30 de abril, aparecía en la nómina del Gobierno federal como funcionaria en la Secretaría de Bienestar.

La denuncia del 31 de mayo ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Comisión de Honestidad de Morena expone que “la esposa del delegado regional de la Secretaría de Bienestar Luis Fernando Duarte González en Parral, Ishtar Ibarra Barraza, está dada de alta como servidora de la nación, con un sueldo de 60 mil 030 pesos con 88 centavos”.

Otra denuncia señala que “se encontró el caso del hermano de Juan Carlos Loera, de nombre Lorenzo Manuel Loera de la Rosa con un sueldo de 78 mil 407 pesos con 68 centavos y como director de Área Eventual de la Secretaría de Educación, mismo que es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”.

Además continúa la denuncia en que “la sobrina de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de la Secretaría del Bienestar en esta localidad, Myrna Brighite Granados de la Rosa, se encontraba también registrada en dicha Secretaría, con un sueldo de 60 mil 030 pesos con 88 centavos y dada de alta como secretaria particular de la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes”.

Granados de la Rosa aparecía en la nómina del Gobierno federal hasta el 30 de abril pasado.





[email protected]