Dispuesto a quitarse siglas para trabajar en conjunto

Ciudad Juárez.- Temas como la seguridad, el regreso a clases, jornadas extraordinarias de vacunación y la implementación de un programa especial de regularización de autos ‘chuecos’, son algunas de las prioridades que el Gobierno federal ha marcado para el estado de Chihuahua, dio a conocer el delegado de programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.

En entrevista para El Diario, el representante del Gobierno de México en el estado indicó que es necesario que las diferentes autoridades dejen atrás las pugnas electorales y quitarse las siglas para trabajar en conjunto y brindar a la comunidad chihuahuense los resultados que esperan.

“Mi postura es de coordinación y trabajo en equipo, es lo que buscan los chihuahuenses. La campaña y jornada electoral, todas las impugnaciones ya quedaron atrás, ahora tenemos que estar en lo que sigue, que es dar resultados de manera coordinada, porque ya no somos de un partido ni la gobernadora ni el alcalde ni yo; obvio venimos de un partido, pero todos debemos estar en licencia para gobernar para la gente”, dijo.

¿Cuáles son los retos pendientes a enfrentar por el Gobierno federal en lo que resta de la administración?

“Uno de los encargos del presidente Andrés Manuel López Obrador es dar seguimiento a todos los programas de Bienestar y hacer una revisión a los apoyos para el campo chihuahuense. Sin embargo, también me parece que hay que reconocer que el Gobierno federal quizá no ha tenido una presencia consolidada, debe haber una mejor vinculación entre las dependencias, esa es una de las tareas pendientes ahora que estamos a la mitad del camino, no sólo en los apoyos directos, sino también en las labores de atención ciudadana y las gestiones”.

El delegado indicó que además de lo anterior, otro de los retos pendientes no sólo para la Federación, sino también para el Gobierno del Estado y el Municipio, es lo referente a la seguridad. Dijo que ya ha habido un primer acercamiento con la gobernadora María Eugenia Campos Galván y representantes de las dos principales zonas militares de Chihuahua, Guardia Nacional y otras corporaciones, para restablecer los diálogos de las mesas para la construcción de la paz, en donde afirmó que se percibe un ambiente de colaboración para trabajar en conjunto en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.

— ¿ Los trabajos de las mesas han dado los resultados esperados?

“Me parece que sí se han dado resultados. Si bien la incidencia en los homicidios dolosos ocupa los primeros lugares en el país, considero que las estadísticas de otros delitos que lastiman a la sociedad, como los robos, asaltos y demás, se han ido controlando; pero el crimen organizado, son grupos que se fortalecieron mucho y por mucho tiempo, sin embargo, esa violencia no se ha extendido hacia el común de la sociedad. Ahora, también hay que decirlo, la mayoría de los homicidios que se registran son entre disputas criminales. Sí creo que la solución va a ser lenta”.

Parte de las propuestas que Loera de la Rosa hará para reforzar las labores de seguridad serán enfocadas al ámbito social, en apoyar a los jóvenes para reducir la deserción escolar y evitar que caigan en manos de la delincuencia organizada. Asimismo, solicitará a la gobernadora que haya una mayor presencia de la Policía Estatal en las diferentes regiones de la entidad, pues según el delegado, actualmente la Guardia Nacional cuenta con casi el doble de elementos en Chihuahua que los que tiene la CES.

—Un reclamo constante es la actuación de la Fiscalía General de la República, ¿se va a fortalecer la actuación del Ministerio Público Federal?

“Como saben, la Fiscalía es un organismo autónomo, el Gobierno federal no se entromete en la administración de la misma y en sus decisiones, pero seguramente será un punto a retomar, porque el delegado de la FGR acude a estas reuniones de seguridad”.

Loera de la Rosa destacó que otro de los temas pendientes por desahogar en el estado es lo referente a la vacunación contra Covid-19, pues aunque en la frontera existe un avance considerable en la aplicación de segundas dosis, aún queda un rezago en regiones como Chihuahua y Cuauhtémoc.

“La vacunación es una prioridad, pero me atrevería a decir que en Chihuahua se ha manejado muy bien ese tema. Ha habido mucha participación de otros sectores como los empresarios, la gente ha sido paciente y creo que será el primer estado en terminar con la aplicación de segundas dosis; luego de eso estaremos buscando la realización de jornadas extraordinarias”, dijo. Aunque aún no hay fechas determinadas para estas campañas extraordinarias, el funcionario indicó que es posible que puedan estar realizándose a finales de este mismo año, dependiendo del avance que se tenga en el estado y el resto del país de aquí a noviembre.

Ante los cuestionamientos sobre los avances en el programa especial de regularización de ‘autos chuecos’, el delegado dijo no tener mucha información al respecto, sin embargo, reiteró que existe un compromiso por parte del presidente López Obrador para que a la brevedad pueda aplicarse dicho estímulo.

“Se presentó una propuesta a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, siendo yo aún diputado, y lo que puedo decir es que se tienen que modificar algunos procedimientos actuales para la importación de autos, porque si no, vamos a caer en lo mismo. Es un programa necesario y que respaldo, pero si no se resuelve el modelo y proceso vigentes, vamos a inundarnos de ‘chuecos’. Se platicó con el presidente y él se comprometió, pero todavía no se sabe cuáles serán las condiciones”, explicó.

—¿Ya ha habido acercamiento directo con las nuevas autoridades en el Estado y Municipio?

“Ya tuve un encuentro con la gobernadora, fue una plática muy amable y quedamos en seguirnos viendo y trabajar juntos, pero hay otras acciones de gobierno que se tienen que hacer de manera coordinada, principalmente para definir lo referente a seguridad y solicitar fondos federales para la planeación de obras, que por cierto, la Conagua tiene listo en cuenta para el próximo año un recurso por 300 millones de pesos para trabajos pluviales en Juárez, y así como ese hay otros presupuestos para la entidad”.

El funcionario agregó que con el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aún no se ha tenido un diálogo directo debido a cuestiones de agenda entre ambos, por lo que se espera que la próxima semana se pueda realizar un encuentro entre los dos.

A pregunta expresa de si la pertenencia al partido Morena podría mejorar la relación con el Gobierno municipal, el delegado contestó que sí, aunque no sería un factor determinante.

“Me parece que sí ayuda, aunque si fuera de otro partido claro que eso no estorba, pero hasta cierto punto ayuda a romper el hielo con los funcionarios de otros niveles porque ya nos conocemos y facilita los protocolos para agilizar algunos trámites, porque existe una mayor confianza”, comentó.