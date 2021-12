Dispara confinamiento síntomas de ansiedad

Ciudad Juárez.- A lo largo de 2021, la Línea Ciudadana del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) ha atendido más de 6 mil llamadas en las que brindó asesorías jurídica, penal, civil, familiar e incluso terapia psicológica a quienes a consecuencia del confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 presentaron síntomas de ansiedad.

“La Línea Ciudadana ha recibido las inquietudes de la ciudadanía especialmente ofreciendo primeros auxilios psicológicos a quienes por la pandemia presentaron algún síntoma de ansiedad, soledad, incertidumbre y otros malestares derivados de esta situación extraordinaria”, informó el organismo.

La Línea Ciudadana de Ficosec es un mecanismo de ayuda para la población que se ofrece de manera gratuita a través de la marcación *2232 o de la Lada sin costo 800-999-2232, por medio de los cuales brinda servicios de acompañamiento psicológico y jurídico los 365 días del año en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Durante el período de la pandemia por Covid-19, los usuarios llamaron buscando orientación sobre qué medidas de prevención se recomendaban, cuáles son los teléfonos de autoridades sanitarias, qué información se tenía sobre establecimientos esenciales que pudieran estar abiertos e incluso reportaron establecimientos con aglomeración de personas con la intención de que facilitaran la presencia de las autoridades.

Este año también se realizaron llamadas de índole laboral en las que, ante el cierre de algunos establecimientos, los usuarios mostraron inquietud con respecto a la obligación del patrón por el pago íntegro del sueldo durante la cuarentena, además de casos de despido o sobre la responsabilidad del patrón en caso de existencia de algún contagio, e incluso de medidas de prevención específicas.

Sin embargo, no fue la única razón por la que recurrieron a la Línea Ciudadana. Durante el 2021 se registraron 485 llamadas para solicitar asesoría jurídica penal, 267 para casos de tipo civil, 200 para familiar, 70 laboral, 226 para asesorías psicológicas, 3 mil 509 para orientación ciudadana, 80 para servicio administrativo, dos para servicio escolar, 32 para reportar conflictos vecinales, 115 para solicitar asistencia social y mil 48 para información

Por medio de la línea, los ciudadanos también han hecho consultas de carácter jurídico referente a servicios públicos.

La Línea Ciudadana de Ficosec cuenta con un en la capital del estado y otro en Ciudad Juárez, donde sus operadores atienden llamadas canalizadas por la línea de emergencias del 911 –siempre y cuando no sean tipificadas como una situación que deba ser atendida por Seguridad Pública Municipal– o las que son realizadas por la población, informó Abril Baray, supervisora de la línea en este municipio.

“Toda la información que nosotros recibimos es confidencial e incluso las llamadas pueden ser anónimas. Además, nuestro protocolo es que la persona que atiende va a resolver la duda, no transferimos la llamada a otro personal para evitar lo que llamamos revictimización”, explicó Baray, quien señaló que el equipo de la Línea Ciudadana está compuesto por psicólogos y abogados capacitados.

En caso de que los operadores enfrenten una situación que no sepan resolver, activan un “seguimiento”, por medio del cual le solicitan a la persona su número de teléfono y la oportunidad de regresarle la llamada para indagar la información requerida y brindarle una respuesta a su problema; además, al no ser una línea de emergencia no cuentan con un límite de tiempo para atender a cada persona.