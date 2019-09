Disminuyen recursos para prevención de VIH y hepatitis C

Ciudad Juárez— Por la falta de recursos federales ha disminuido la entrega de jeringas nuevas, condones, reactivos para la prueba rápida de VIH-SIDA y otros artículos que se distribuyen a usuarios de drogas inyectables como parte del trabajo para prevenir enfermedades como el VIH y la hepatitis C, afirmó María Elena Ramos, directora de la asociación civil Compañeros.

“En el Programa Compañeros atendemos a mil 200 personas usuarias de drogas, con quienes se sigue trabajando en el intercambio de jeringas usadas por nuevas, así como del equipo que usan para drogarse, con el fin de evitar la propagación de enfermedades, especialmente el VIH y la Hepatitis C, además de las pláticas que se les imparten en educación para la salud”, indicó.

Ramos agregó que el Gobierno federal ha recortado recursos a las organizaciones de la sociedad civil sin tomar en cuenta el trabajo que se hace y ahora se entregan a través del Gobierno del Estado, además de que este año será solo de septiembre a diciembre, lo que nos obliga a seguir solicitando los apoyos de organizaciones extranjeras, que afortunadamente se siguen dando para poder seguir con la ayuda a los usuarios de drogas, sobre todo las llamadas inyectables como la heroína.

El combate a este problema de drogadicción le corresponde al Gobierno mexicano, no a las organizaciones extranjeras, pero son las que nos están ayudando ahora, señaló.

“Derivado de esta reducción en los recursos”, explicó, “si un usuario de drogas nos entrega 10 jeringas usadas ya no le podemos dar otras 10, le proporcionamos la mitad y eso ha originado que ellos se molesten y reclaman, pero no se les puede dar más porque no se tienen lo suficiente en recursos y materiales para seguir con el intercambio al 100 por ciento”.

La directora de Compañeros comentó que otro problema que se puede agravar son las muertes por sobredosis, porque los usuarios de drogas las mezclan al consumirlas y aquí se les apoya entregándoles Naloxona, medicamento que se inyecta o se aspira para combatir la sobredosis en los casos en que se detecta que la persona está llegando a esa situación.

Dijo que este medicamento lo tienen porque lo donan organizaciones de Estados Unidos; desde mediados de 2018 y hasta lo que va de 2019 se han entregado en esta frontera 4 mil dosis de Naloxona. Los usuarios que la usan regresan a Compañeros el frasco y se les da otra, pero en algunos casos no la pueden utilizar porque no la llevan consigo al momento de usar las drogas, pues la Policía se las quita en los operativos en los que les decomisan lo que consumen.

Ramos indicó que en Estados Unidos se tiene ya el problema del uso de opiáceos, drogas derivadas del opio y del Fentanilo, una sustancia 200 veces más potente que la heroína, de ahí los casos de sobredosis.

Aquí, dijo, hay la sospecha de que se usa el Fentanilo con la heroína, quizá mezclado, pero no se ha comprobado. De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, en Ciudad Juárez detectaron a una persona con este problema, pero el caso no se ha comprobado.

Aquí en Juárez hay muchas muertes por sobredosis, pero no se han podido hacer exámenes al respecto por la falta de recursos, ya que no podemos analizar las drogas que consumen los usuarios por la falta de recursos, agregó.