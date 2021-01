Disminuye número de delitos denunciados

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado inició en 2020 la menor cantidad de carpetas de los últimos cinco años y, aun así, presentó también la mayor cifra de asuntos que quedaron “en investigación”, o sin avances para llegar al Poder Judicial.

De acuerdo con datos de la dependencia entregados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el año que concluyó se abrieron 56 mil 767 expedientes por diversos delitos en la entidad, de los que 34 mil 922, o un 61.5 por ciento, continúan abiertos o sin que el Ministerio Público identifique a algún probable responsable.

Esta cantidad de casos iniciados representa una disminución de 21 por ciento con respecto a los de 2019, mientras que la proporción que no avanzó es mayor que el 45 por ciento que se rezagó ese año y, en general, como muestran las cifras entregadas, la más alta desde al menos 2015.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, la baja en la apertura de carpetas está relacionada con el “encierro” al que obligó la pandemia de Covid 19, misma condición que impidió, dijo, el avance de los expedientes.

“Consideramos que el reflejo de la disminución entre 2019 y 2020, tendría que ver en principio con el tema de la pandemia; es decir, hay delitos que, por la encerrona, por el cierre que se dio de las actividades, disminuyen las incidencias, el tráfico de vehículos, disminuye el tema del asalto en vía pública, etcétera; entonces, ahí pudiera explicarse de alguna manera”, dijo Peniche.

“Igual por el tema de la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia dejó de trabajar casi todo el año, y hay muchas pruebas que solamente se pueden recabar con autorización judicial, por ejemplo, o muchas carpetas que no se pudieron judicializar porque el tribunal no recibía más que los casos que consideraban urgentes; entonces, todo ese flujo normal que tenía que llegar hasta el tribunal, se vio suspendido casi durante ocho meses”, agregó. El área de prensa del TSJ no respondió ayer una solicitud de información sobre lo planteado por el titular de la FGE.

La información muestra también que entre 2017 y 2020 la FGE inició 266 mil 321 expedientes por diversos casos, de los cuales un 42 por ciento sigue sin avances, mientras que otro 31 por ciento, además, fue enviado al “archivo temporal” por falta de elementos de prueba.

“Porque hay ocasiones en las que no se conoce al imputado, simplemente vamos a suponer, el robo de un vehículo que robaron en la vía pública (…) no se conocen circunstancias de modo tiempo y lugar”, dijo ayer Peniche al ser cuestionado sobre las cifras.

“Entonces, tiene que llevarse a cabo toda una investigación para tratar de tener un dato que nos permita avanzar con ese caso (…) no se conoce la identidad del delincuente, y eso ocurre en robos a casa-habitación, asaltos, y hay ocasiones en que logras dar con personas que estaban robando casas y tienes para judicializar esa carpeta, pero hay 15 ó 20 más en los que participaron y no tienes el dato si no aparece una huella digital, si no hay una cámara que los haya identificado”, agregó el funcionario.

