Disminuye en el 2022 agua extraída en Juárez

Datos oficiales muestran que el volumen de “agua producida” o extraída en el municipio de Juárez ha sido menor en 2022 con respecto a 2021.

Al respecto, la estadística de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) muestra que entre enero y junio de 2021 se obtuvieron del subsuelo en esta frontera 96.5 millones de metros cúbicos (Mm3), cantidad que en el mismo período de este año fue de 90.1 Mm3, o un 7 por ciento menos.

De acuerdo con Ricardo Martínez, integrante de la dirección ejecutiva de la JCAS y quien proporcionó los datos, la disminución es intencional y busca abatir “desperdicios y fugas”.

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, sin embargo, dijo que la baja no es voluntaria sino parte de la problemática de disponibilidad que se presenta en otras fuentes del recurso.

“No tenemos agua. ¿Para qué lo haríamos (extraer menos intencionalmente) en el verano? No hay agua”, dijo Sergio Nevárez, titular de la JMAS.

La escasez es tan grave, agregó, que a la fecha se presentan dificultades para sacar el recurso del pozo 152, o Los Alcaldes, de donde se abastecen las pipas para colonias de la parte sur como Granjas, Fernando Baeza y una parte de la Lucio Blanco.

Y en mayo, agregó, se encontró “alto contenido de arsénico” en los pozos 16, 17, 18 y 25 del acueducto Conejos-Médanos, así como en el 79, de la zona de Valle del Sol, por lo que se detuvo el funcionamiento de los mismos.

“Los tuvimos que parar, porque empezamos a penetrar tanto el subsuelo que salieron contaminados y están parados. Eso fue en el mes de mayo (…) Con arsénico (…) Esos pozos están parados totalmente. ¿Cuánto cuesta limpiar cada pozo? 50 millones de pesos, a cada pozo quitarle el arsénico y el manganeso, es un mundo de dinero, hay 200 pozos, no hay dinero”, dijo el titular de JMAS.

“El laboratorio los detectó inmediatamente y los tenemos totalmente parados, hasta que no busquemos una solución que no salga tan cara porque no tenemos tanto dinero para limpiarlos”, agregó.

Nevárez mencionó los datos sobre la contaminación con arsénico en los cinco pozos citados al ser consultado sobre la disminución en la explotación de los acuíferos, pero dijo no saber si es la primera vez que se presenta el fenómeno.

Sobre los cuatro del acueducto Conejos-Médanos, agregó solamente que abastecen colonias del poniente –sin especificar cuáles–, mientras que el 79 surte la zona de Valle del Sol, en el nororiente.

‘Ola de

calor extrema’

El pasado 29 de julio, la JMAS reportó tener problemas de suministro en decenas de colonias.

“Estamos luchando para vencer una sobredemanda que experimentamos debido a la ola de calor extrema; las más de mil 400 colonias de nuestra ciudad tienen agua constante y regular presión; en 30 de ellas tenemos problemas graves y en algunas muy graves de suministro”, dijo Nevárez a través de un video difundido en la cuenta de la JMAS en Facebook.

“Ante la contingencia climática que estamos viviendo, estamos haciendo todo lo que técnica, humana y administrativamente es posible hacer, para que todos en la ciudad tengan agua en sus hogares, en sus comercios, en la industria”, agregó entonces.

En la estadística de 2022 proporcionada por la JCAS se observa también un aumento de un 11 por ciento en el volumen extraído aquí en junio, al inicio del verano, frente a abril, con 16.3 Mm3 y 14.7 Mm3, respectivamente.

Y, ante 2021, la información muestra también que en el junio del año anterior hubo disponible un millón de metros cúbicos más que en el presente.

Nevárez insistió en que la baja es parte del desabasto observable también, dijo, en el caudal del río Bravo entregado este año (sólo un 20 por ciento de 74 Mm3, para fines agrícolas), por lo que la dependencia debe determinar dónde colocar la presión.

“Porque a la hora de que hay 43 grados de calor, y tienes colonias que no les llega la presión para que suba el aire, ya quiero ver cómo me ponen ahí”, dijo.

“Ya lo hemos estado diciendo y diciendo: tengan cuidado, no rieguen los parques, ayúdenos no regando las banquetas, y hay gente que no entiende, hay gente que hemos multado porque dan la vida por un árbol, pero a la hora que les decimos que nos ayuden a ahorrar agua para mandar a los lugares donde no tenemos, mucha gente le vale”, agregó.

Más en Chihuahua

Los datos muestran también que, además, en esta frontera se cuenta con un volumen menor de agua extraída por habitante que en la capital del estado.

Los datos de la JCAS indican que en aquella ciudad, con 937 mil 674 habitantes –de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020–, cada uno dispuso en el primer semestre de 2022 de un promedio de 69.3 metros cúbicos (m3) de agua (69.3 toneladas), cantidad que en esta frontera, en el mismo período, fue de 59.5.

Al mes, arrojan las cifras, el promedio en Chihuahua es de 11.5 m3 extraídos por habitante, y aquí de 9.9 m3.

“Es agua producida, no necesariamente es entregada a las casas habitación, porque en el camino puede haber fugas, también habla de eficiencia”, dijo Martínez.

