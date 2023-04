Disfrutan juarenses un paseo de altura

Ciudad Juárez.— Gran impresión y asombro es lo que han causado las tirolesas que se inauguraron el viernes en el Parque Central Poniente. En el primer día de actividad generó el interés de más de 300 personas, entre chicos y grandes, que se atrevieron a ponerse el arnés, casco y guantes para deslizarse en los 265 metros que miden de longitud.

Dicha atracción está disponible desde las 10:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la tarde, la cual tiene un costo de 150 pesos por persona. Quienes se suban tendrán la oportunidad de lanzarse por la tirolesa, de ida y vuelta, explicó Rogelio Muñoz, administrador del Parque Central.

PUBLICIDAD

Javier Ochoa, auxiliar de la atracción, explicó que a todas las personas se les coloca un arnés, casco y guantes; además, se les explican las especificaciones que están escritas en un cartel antes de subir a la estructura.

“El proceso más que nada que se hace para las personas que van a subirse, cuando un cliente se va a subir les indicamos las indicaciones de frenado, de subida, de posición de vuelo, todos los auxiliares estamos capacitados, en la preparación se le pone su arnés, su casco y guantes, entonces llegando a la torre mis compañeros le dan sus especificaciones a las personas acá abajo”, mencionó el auxiliar.

Son dos tirolesas de 265 metros y 16 de altura que están instaladas en el lago mayor del parque, y soportan un peso de 110 kilos; además, niños y niñas de 10 años pueden subirse acompañados por un adulto, se informó.

Cristal Valor fue una de las juarenses que acudió al parque para disfrutar del día, junto con su familia, y al ver la tirolesa no dudó en subirse para disfrutar del nuevo atractivo del lugar.

Señaló que no visita muy seguido el centro recreativo, pero aprovechó para llevar a sus hijos para armar un día de campo con alimentos, juegos y otras actividades que se realizaron durante el día de ayer en el Parque Central Poniente.

“Vine al parque con mi familia, no venimos seguidos, pero ahora sí venimos para distraernos un rato; me gustó mucho la tirolesa, está muy padre, es una diversión que le da un plus a los que venimos aquí al Parque Central; está muy divertido, llama mucho la atención”, mencionó la entrevistada.

Tome nota:

Miden 265 metros de longitud por 16 de alto.

Están disponibles de 10 de la mañana a 7 de la tarde

Costo: 150 pesos