Disfrutan de inolvidable experiencia interactiva

Ciudad Juárez.- Niños, niñas y adolescentes de distintas nacionalidades que tienen hasta tres meses albergados en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez disfrutaron ayer de un día lleno de diversión y aprendizaje en el museo interactivo La Rodadora.

“Me gusta mucho aquí porque está divertido y hay dinosaurios que se mueven, ya los vi… y después compré uvas, sopa y esto (frijoles)”, narró emocionada Karlita, de 5 años de edad, quien hace un mes y medio llegó con sus padres al albergue católico, huyendo de la violencia que vivieron en Oaxaca.

Karlita, como le gusta ser llamada, y su mamá, Diana, de 26 años, fueron parte de los 54 menores de edad y los 32 adultos que gracias al programa de redondeo de un supermercado local, pudieron visitar ayer el museo de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

De acuerdo con Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, a las 9:00 de la mañana arribaron dos camiones al albergue, para trasladar al museo a los 54 menores de edad, quienes fueron acompañados por su mamá o papá, además de parte del personal.

Al llegar, lo primero que les llamó la atención fue el área de dinosaurios, debido a que las figuras que se encuentran en un área exterior tienen sonidos y movimientos.

“Me gusta mucho, pero ¿no me muerden?”, preguntó Karlita mientras corría para tomarse fotos junto a las figuras, y luego ir al minisúper a comprar la despensa con su mamá, quien agradeció que le hayan regalado a su hija un día diferente, fuera del albergue.

“Como ya llevamos algo de tiempo (en el albergue), los niños se aburren, por eso esto me parece algo nuevo y divertido. Y, porque la verdad de donde venimos nosotros ella nunca había ido a un museo. Y hoy les dijeron que venían a un museo y ella se imaginaba otra cosa, pero esto es algo nuevo para ella”, compartió su mamá.

Relató que hace un mes y medio, ella, su hija y su esposo tuvieron que huir de su comunidad por seguridad, en un viaje que no planearon, pero que decidieron emprender a través de esta frontera ya que les aseguraron que era la menos violenta entre México y Estados Unidos, en donde actualmente esperan una cita para cruzar la frontera a través de la aplicación móvil CBP One, la cual no han podido obtener, pero no pierden la fe, aseguró.

Keysi, quien mañana cumplirá 4 años de edad, y desde hace un mes permanece en el albergue, también disfrutó de La Rodadora, en donde hizo un barco de papel y luego lo vio moverse sobre el agua, emocionada.

“Está muy bien, porque los niños se distraen de lo de todos los días, es divertido para ellos aprender nuevas cosas y conocer nuevos lugares”, dijo Laura, quien tuvo que huir de Guerrero con su hija por motivos de violencia.

Actualmente, la Casa del Migrante de Ciudad Juárez aloja a cerca de 300 personas provenientes de países como México, Guatemala, Venezuela, Colombia y Ecuador, entre ellos los menores entre 3 y 15 años de edad que ayer salieron de paseo.

“Ahorita los veo muy desestresados, como que era lo que les hacía falta tanto a los niños como a los adultos; los veo muy contentos, uno de los niños me decía que nunca pensó que pudiera hacer cosas que veía que hacían los grandes”, comentó Rosa Parra Martell, integrante del área de Derechos Humanos del albergue ubicado en la colonia Satélite.

Dijo que antes de salir les dieron de desayunar y también les llevaron un lonche para que pudieran comer algo al mediodía, después volver a jugar y luego regresar a la 1:30 de la tarde.