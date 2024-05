Disfrutan 120 mamás festejo en su honor

Ciudad Juárez.- Rosalba Valtierra, residente de la colonia Kilómetro 29 y madre de cuatro hijos, acudió al festejo que organizó la Fundación Gazpro con motivo de la celebración del Día de las Madres, al cual asistieron 120 mujeres de la zona.

Valtierra señaló estar agradecida por el convivio que se preparó en su honor, compartió que “ahorita en la mañana me siento contenta; dije no, me voy a bañar, me voy a alistar, yo me voy a la fiesta a gozar con las muchachas… es una bendición y que estén aquí en nuestra comunidad”.

El centro comunitario Gazpro Kilómetro 29, fue la sede donde la fundación les organizó la fiesta a las resientes de la zona. Con un aspecto renovado en las instalaciones, después de que en noviembre del año pasado en una iniciativa conjunta, la Fundación Gazpro y el Gobierno municipal de Ciudad Juárez inauguraron el Centro de Desarrollo Familiar “Gazpro”, destinado a atender a más de 2 mil 500 residentes de las colonias ubicadas en los kilómetros 27, 29 y 30.

“Estoy asistiendo a las clases de spinning y estoy bajando de peso y me está motivando mucho, así que estoy contenta con la maestra que tenemos”, añadió Valtierra.

Samia Iliana Hernández de la Torre, otra de las madres asistentes al convivio, refirió sentirse muy a gusto porque no se lo esperaba, “me siento muy orgullosa de tener a todas las personas aquí, todas las amigas, familiares, mi mamá presente”.

Según datos periodísticos, durante la inauguración Fernando Fuentes Mendoza, presidente del Consejo de Fundación Gazpro, A.C., subrayó que los talleres y servicios están diseñados para fomentar la convivencia y el entretenimiento familiar, así como para impulsar el aprendizaje, el desarrollo y el autoempleo.

En ese mismo evento, la creadora de la Fundación Gazpro, A.C., Emma Mendoza de Fuentes, resaltó que este centro representa el compromiso de su familia con la comunidad y expresó la intención de abrir más espacios en la ciudad para beneficiar a un mayor número de familias.

Karla Hinojos, coordinadora del centro comunitario, informó que el evento fue amenizado por la cantante Alexa, “ella es una persona que viene y nos apoya para darles el show a las mamás”, además compartió que a las asistentes se les proporcionaron alimentos para que estuvieran disfrutando el espectáculo, adicionalmente señaló que hubo rifa de regalos.

El Centro de Desarrollo Familiar Gazpro se encuentra ubicado en la calle Mesa de la Ceja número 11620 y calle Batalla de Tierra Blanca, en la colonia Kilómetro 29, abarcando una extensión de aproximadamente una hectárea. (David Ceniceros / El Diario)

dceniceros@redaccion.diario.com.mx