Discutirá Cabildo extrañamiento por ‘Gloria’

El Cabildo discutirá este jueves en sesión ordinaria de Cabildo un punto de acuerdo para hacer un extrañamiento público al presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, por la falta de información sobre la mina Gloria.

El punto fue propuesto por el regidor independiente Ubaldo Solís, quien agregó que es necesario formular este extrañamiento a Meléndez por “emitir de manera no responsable información relativa a la apertura de la misma, tanto en medios de comunicación como de manera personal”.

Agregó que a muchos ciudadanos de Juárez y de Samalayuca no les queda claro el proyecto.

“Tienen la duda de qué está pasando o qué es lo que va a pasar con el proyecto de la mina”, dijo en la sesión previa.

Expuso que es irresponsable que Meléndez emita declaraciones sobre la mina, “de hecho tenemos entendido que el señor Meléndez asistió como promotor al país de Canadá, para gestionar la apertura de la misma”.

El punto de acuerdo se enlistó en el orden del día para la previa de ayer martes y se presentó por la comisión de Gobernación que coordina Solís, pero a último momento se retiró por la comisión, y en asuntos generales se volvió a presentar únicamente por el regidor Ubaldo Solís.

Debido a que en la convocatoria de la previa estaba enlistado en el asunto número VII, varios ciudadanos de Samalayuca se registraron para participar en la reunión, pero como se bajó, ya no pudieron hacerlo.

Algunos ediles se molestaron por la situación y pidieron a los ciudadanos que se anoten en la sesión ordinaria, que se realizará el jueves a las 6:00 de la tarde.

Un ciudadano de Samalayuca, Martín Martínez, dijo que acudieron a la reunión previa para participar y reforzar el punto de acuerdo del extrañamiento a Meléndez.

“Pero extrañamente no sé porqué lo dieron de baja si esta persona que lo subió es la misma que lo está dando de baja, que lo está quitando de la lista”, mencionó.

Dijo que los habitantes de Samalayuca no quieren la mina, “por todos los daños ecológicos que va a causar y por todas las mentiras que se han vertido, la compañía no quiere dar la cara, Meléndez no quiere dar la cara tampoco, todo lo está haciendo a escondidas”.





