Discrepan sindicatos sobre crisis en IMSS

Versiones disidentes persisten entre los sindicatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en torno a la supuesta crisis denunciada por Germán Martínez Cázares, luego de su renuncia el pasado martes como director general de la institución.

Mientras que Cristian Ramírez, coordinador de prensa de la sección VIII el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), avizora un contexto no alarmante, Armando Rosales Torres, secretario general del Sindicato Nacional Democrático del Seguro Social (SNDTSS), visualiza que la situación “pende de un hilo por lo que dijo que es necesario que en menos de un mes se tomen acciones urgentes para que la crisis en el Seguro Social no estalle”, ya que las condiciones de trabajo son “muy precarias”.

“Ellos (en el SNDTSS) pueden estar alarmando a la gente para tratar de contrapuntear en lo que está sucediendo. Lejos de todo, la situación en el instituto, si bien sabemos que no es la óptima, se está trabajando. Se me hace algo muy extremista decir que en un mes va a colapsar todo esto”, dijo Ramírez.

En contraparte, Rosales Torres dijo que es muy importante ver cómo actúa Zoé Robledo, quien recién sustituyó a Martínez Cázares, como director general del Seguro Social. Asimismo, aceptó que hay una deficiencia “enorme” aunque precisó que no viene de “ahorita”.

“Tenemos pruebas fehacientes, que más adelante vamos a dar, en donde el consejo técnico del Seguro Social en el 2013 o 2014 decidió imponer una austeridad muy importante en donde dice claramente que no van a haber contrataciones de ningún tipo. Eso viene desde atrás, que se ha agudizado últimamente, no lo podemos negar”, indicó el secretario general del SNDTSS.

Agregó que es necesario que los funcionarios estén a la altura y entiendan que con la salud no se juega, ya que la situación en el IMSS es un foco rojo al que deben brindar atención urgente.

“Creo que el gremio médico no vamos a aguantar mucho. Ahorita estoy en activo y por todas estas carencias, ya muchos compañeros están denunciando en qué situación estamos tratando a nuestros pacientes y eso también conlleva a la criminalización del acto médico, cuando nosotros no somos culpables de las carencias, pero confío mucho en la sensibilidad del nuevo director general Zoé Robledo”, dijo.

Precisó que no hay día que en el IMSS no se suspendan cirugías o que no se tengan problemas para brindar atención con personas que requieren diálisis o para tratar a niños que necesitan quimioterapias.





