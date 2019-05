Discrepan Estado y ejidales por tierras

Ciudad Juárez— Mientras que Héctor Hernández, presidente ejidal de San Agustín, asegura que no existen problemas legales entre los ejidatarios que vendieron una parte de sus tierras al Gobierno del Estado para la construcción del Libramiento Oriente, el Estado dice que tiene una demanda contra un intermediario en la compra de los predios.

“Ahí existen denuncias penales de parte del Gobierno del Estado en contra de quien fue el responsable de recibir el dinero de César Duarte para adquirir los derechos de vía, en donde se proyecta construir ese libramiento y que señalan los ejidatarios de San Agustín, que quienes recibieron el dinero no eran quienes tenían los derechos ejidales, entonces esto es un conflicto entre ejidatarios de San Agustín, con lo cual nosotros pues deberemos estar simplemente superditados a que ellos resuelvan el problema”, mencionó Gustavo Elizondo, Subsecretario de Obras Públicas.

El intermediario en la compra de estos predios es Jorge Almeida, propietario de un despacho externo a quien se le entregaron alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con datos periodísticos.

Mencionó que se reunió con el entonces presidente del comisariado ejidal hace dos meses.

Héctor Hernández mencionó la semana pasada que se reunió con Jorge Espinoza, asesor jurídico del gobernador, para tratar el tema.

“Si hay algún problema jurídico en este momento es porque el Gobierno del Estado no ha concluido el trámite que se inició al principio”, mencionó.

Explicó que cuando vino la afectación por el derecho de vía para la carretera del ejido de San Agustín, por estrategia hicieron un reparto de tierra en partes iguales para cada ejidatario, exactamente sobre el derecho de vía para que la afectación fuera igual para todos, a consecuencia ello, al momento de la indemnización, cada ejidatario firmó para la renta de su afectación, la cual osciló entre los 200 y 500 metros.

Indicó que el Gobierno del Estado tenía la obligación de terminar procesos en los documentos de propiedad de los ejidatarios, sin embargo no se concluyeron ya que se tenía que cambiar de uso común a parcela. “Supuestamente no había dinero para hacer ese proceso y en el cambio de destino de parcela a solar y hacer los traslados de dominio, era en sí el trámite y ahí es donde está atorado, entonces realmente el responsable de terminar el proceso es Gobierno del Estado y con ello regresar el documento de propiedad a cada ejidatario ya con la superficie restante después de la afectación”, explicó.

Dijo que en la reunión que sostuvo con Jorge Espinoza, el acuerdo fue en conjunto seguir con el trámite y que el Estado se hará cargo del costo.

Mencionó que incluso el intermediario para la compra de esos terrenos Jorge Almeida, le realizó una llamada telefónica en la que le manifestó un interés de finiquitar el proceso.

“Y realmente él era el que estaba llevando a cabo el proceso legal y fue quien manifestó en su momento que no podían concluirlo porque Gobierno del Estado carecía de recursos, si mal no recuerdo el jueves de la semana pasada él me marco en relación al tema haciendo la manifestación esta ya del interés de terminar el trámite para hacer entrega al Gobierno del Estado actual para el desarrollo de la carretera”.

Ante esta versión de Hernández, Elizondo Aguilar asegura que la información con la que él cuenta es totalmente.

“No es esa la información que yo tengo”, aseguró.