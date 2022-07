Dirán presente niños migrantes

Ciudad Juárez.— Ante la presencia de cerca de 3 mil niños migrantes en edad escolar residiendo en Ciudad Juárez, el Consejo Estatal de Población (Coespo) acudió ante la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) con el objetivo de asegurar el acceso a la educación en las escuelas públicas a todos los menores en situación de movilidad.

El subsecretario, Maurilio Fuentes Estrada, explicó que actualmente se brinda un espacio en los planteles de educación básica para que los niños migrantes cursen sus estudios, pero también se pretende que los docentes puedan acudir a las escuelas que estén cerca de los albergues o abrir nuevos espacios educativos dirigidos a ellos.

PUBLICIDAD

“Les garantizamos el derecho que tienen a la educación, no hay pretexto para que ningún niño se quede sin su validación de estudios, no se les va a negar el derecho a la educación sea cual sea su nacionalidad, hable cualquier idioma, no se le va a negar, se le va a dar la educación y se le dará un documento que valide sus estudios”, dijo el subsecretario.

La reunión entre ambas dependencias se realizó el pasado jueves en las instalaciones de la SEyD Zona Norte, con la presencia del subsecretario de Educación; el coordinador de Coespo, Enrique Valenzuela, y el coordinador regional de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Sergio Montalvo.

Valenzuela señaló que en Ciudad Juárez hay una población migrante aproximada de 10 mil personas, de diversas nacionalidades, de las cuales el 30 por ciento corresponde a niños en edad escolar, por lo que el organismo busca garantizar su acceso a la educación durante su paso por la frontera.

“Es un derecho y le garantizamos el derecho que tienen a la educación, no hay pretexto para que ningún niño se quede sin su validación de estudios”, dijo Fuentes Estrada, quien explicó que actualmente en las escuelas públicas hay un límite promedio de 35 estudiantes por grupo, pero en caso de que un niño en situación de movilidad solicite un espacio se le abrirá.

Además, señaló que actualmente en Ciudad Juárez hay 972 escuelas de educación básica, de las cuales 198 pertenecen al subsistema estatal y 774 al federalizado, las cuales cuentan con los espacios necesarios para cumplir de manera paulatina la meta de proporcionar educación a todos los niños migrantes.

En Juárez

972 planteles de educación básica

198 estatales

774 federales