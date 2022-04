Diputados federales se embolsan 207 mp en apoyos

Ciudad Juárez.— Los diputados federales por Juárez se embolsan entre dietas y “apoyos legislativos” más de 207 mil pesos mensuales, refleja un informe de transparencia.

Además de que es casi el doble de lo que gana el presidente de la República, 112 mil 122 pesos por mes, los legisladores ganan hasta 58 mil 760 pesos por ir y venir de la Ciudad de México.

En el desglose de percepciones se suman otros 28 mil 772 pesos por concepto de “atención ciudadana”, y cobran en cheque otros 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa”.

De este último bono surgen los señalamientos de la diputada panista Daniela Álvarez, quien señala, de ahí se solventan hasta 40 mil pesos en gastos de “oficinas de enlace”.

Sin embargo, expuso, hay diputados en esta frontera que no las tienen pero sí las reportan.

Una de estas diputadas es Andrea Chávez.

De acuerdo con Álvarez, es una de las legisladoras que ni siquiera ha reportado al área administrativa del Congreso la apertura de una casa de enlace cuando ella afirma lo contrario.

“Todavía no la he inaugurado porque no he tenido tiempo para hacer el evento, pero se paga su renta desde el día uno”, argumentó Chávez a El Diario el lunes 4 de abril pasado.

Sin embargo, al acudir a este espacio ayer en el cruce de las avenidas Adolfo de la Huerta y de la Raza, al mediodía, se encontró cerrado.

En respuesta, la morenista dijo que es porque se le estaba dando mantenimiento, pero el lugar no cuenta con ningún anuncio de que sea una oficina de enlace.

“Sí se acerca la gente, sí llaman, es la misma gente de las colonias”, excusó quien se presentó como Luis Sánchez, vía telefónica, desde un teléfono particular, puesto en línea por la diputada como su representante.

Así cobran…

Dieta $74 mil 214.15

Asistencia Legislativa

$45 mil 786.00

Atención Ciudadana

$28 mil 772.00

Transporte y Hospedaje

$58 mil 760.00

(varía y no se entrega a todos)

Aguinaldo (anual)

$46 mil 962.00