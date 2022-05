Diputada de MC se sumaría a Morena

Ciudad Juárez— La diputada de Movimiento Ciudadano, Ilse América García, apareció esta mañana junto con la bancada de Morena en conferencia de prensa, asegurando que recibió una propuesta para cambiarse de bando.

El mismo coordinador de los morenistas en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo hoy que la invitó a adherirse a su fracción. Pero ella señaló que es una decisión que todavía no toma, sin embargo sí advirtió que esto podría suceder.

PUBLICIDAD

Lo anterior, luego de que votó contra la reforma judicial como lo hizo Morena.

“No me parece la forma de cómo operaron el tema del poder judicial, una forma incongruente de querer imponer por solamente ser un grupo mayoritario como el PAN… cosa que yo no voy a ser, no regalo votos solamente para acatar órdenes”, señaló.

Dijo que también hubo actitudes misóginas dentro de Movimiento Ciudadano. Y no descartó sumarse a la bancada de oposición.

Dijo que no ha renunciado al MC pero “si la situación sigue así, no descarto la posibilidad ya que he recibido la invitación” de Morena.