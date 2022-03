Ciudad Juárez.— Mientras observaba todas sus pertenencias reducidas a escombros tras el incendio que sufrió en su vivienda, Socorro, de 70 años de edad, narró los momentos en que tres de sus vecinos la rescataron y arriesgaron su vida para salvarla.

“Diosito todavía no me necesitaba”, dijo entre lágrimas al recordar lo ocurrido la noche del viernes.

“Yo no supe nada, yo estaba adentro y ya cuando yo olí a humo abrí la puerta y la lumbre me aventó para atrás, entonces yo me quedé adentro y yo lo que estaba es gritando para que me auxiliaran”, mencionó.

Dijo que fueron unos amigos que viven cerca, a quienes nombró como Waldo, Watson y otro vecino, quienes se metieron a la vivienda y fueron apoyados por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“El policía les ayudó, pero ellos fueron los que se metieron”, comentó.

Socorro explicó que lo que la salvó de morir en el incendio fue que recordó que una de las ventanas del pasillo no tiene reja, y por ahí pudo salir cuando la casa ya estaba llena de humo.

Una vez que lograron sacarla, dijo que ya estaba en el lugar una ambulancia de la Cruz Roja mexicana y los paramédicos le dieron los primeros auxilios debido a que inhaló monóxido de carbono, además de que le revisaron todos sus signos vitales.

“Yo ahora digo: ¡ay, Diosito, gracias!, todavía no me necesitaba, por eso estoy aquí, volví a la vida y aquí estoy, gracias a Dios que aquí estoy todavía”, expresó.

El incendio ocurrió en la vivienda número 1377 de la calle Francisco Márquez, casi esquina con 21 de Marzo, en la colonia Melchor Ocampo.

“Mi casa está toda destruida, la cocina, y pues todo, todo está destruido, pero le doy gracias a Dios, que por algo me dejó seguir viva”, manifestó.

Para ir a ver qué podía rescatar de sus pertenencias, dijo que incluso tuvieron que prestarle ropa, ya que no hubo nada que pudiera rescatar. Las viviendas que se encuentran en el mismo terreno también sufrieron daños y pérdidas de muebles, pero la de Socorro y su esposo fue la que tuvo pérdidas totales.

Pese a esto, dijo que lo más importante es que ambos se encuentran con vida y buscarán la manera de salir adelante para recuperar sus bienes materiales.