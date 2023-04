‘Dinero a OSCs no le llega a la gente’

Ciudad Juárez.— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su visita de ayer a Juárez que no hay programas reales de ayuda a migrantes por parte de Estados Unidos y “lo que ahora hacen es enviar muy poquito a través de las organizaciones civiles (OSCs)”, de las que aseguró, se quedan con el dinero.

El mandatario federal estuvo ayer en la frontera por espacio de dos horas y se reunió sólo con empleados federales en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en un evento privado, para luego dirigirse hacia al aeropuerto internacional sin visitar ningún hospital en los que atienden a migrantes que resultaron lesionados en el incendio de la estación migratoria del INM el pasado lunes, a pesar de que lo había adelantado durante su conferencia de prensa mañanera de ayer.

“En América Latina no se ha vuelto a invertir desde los tiempos del presidente Kennedy. Se vuelven pura simulación, porque entregan la ayuda a estas organizaciones y éstas se quedan con el dinero, que de por sí es poco, y lo usan para muy buenos sueldos y estructuras burocráticas, pero no le llega nada a la gente”, dijo en su mensaje ante alrededor de dos mil burócratas del Gobierno federal encargados de la dispersión de los programas asistenciales.

Trascendió que en el evento el mandatario dijo que las autoridades estadounidenses consideran que los gobiernos son corruptos en América Latina y que por esa razón no existen programas de apoyo a migrantes, “nosotros insistimos que no todos los gobiernos lo son. Les he dicho que le hagan como nosotros, que le den el dinero a la gente, de manera directa, que les den una tarjeta y ahí depositen, pero no, no les importa”, señaló.

En relación al incendio donde murieron 38 migrantes el lunes en una estación del INM, López Obrador dijo que “duele mucho, porque hemos estado trabajando para evitar esas desgracias, desde el principio de este gobierno hemos trabajado por atender las causas de los problemas, a ir más allá, porque tenemos muy claro que nadie se va de sus países, de sus comunidades por gusto”.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, fungió como anfitriona en la reunión que López Obrador sostuvo con personal de Bienestar y Bancos del Bienestar en el estado.

A la salida del gimnasio, el mandatario tampoco atendió a un grupo de migrantes que se acercaron a la comitiva que le acompañaba y sólo les repitió que habrá justicia. Algunas personas que se acercaron alcanzaron a entregar sobres amarillos, mientras elementos de seguridad trataban de abrir paso al vehículo en el que iba.

En ese momento, todavía se preveía que López Obrador visitara alguno de los hospitales en donde atienden a migrantes lesionados por el incendio del lunes. Incluso el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, comentó que era probable algún recorrido.

Mientras que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, que acompañó a AMLO en su visita a la ciudad, solamente se entrevistó con personal médico del Hospital 35, también con algunos heridos e igualmente se marchó.

Luego, la comitiva presidencial se fue directamente al aeropuerto internacional. López Obrador partió a la ciudad de Tijuana, donde continuó con su gira de revisión de avances en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.