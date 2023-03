Difundieron falsos rumores por redes sociales

Ciudad Juárez.— Cualquier cambio de política significativo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) implementen es anunciado y publicado en sus páginas y redes sociales oficiales; cualquier otra fuente de información no gubernamental debe considerarse sospechosa, advirtió ayer CBP tras los falsos rumores que reunieron el domingo a cientos de migrantes en el puente internacional Paso del Norte.

Venezolanos que acudieron al llamado explicaron que la noche del sábado comenzaron a difundirse mensajes en grupos de migrantes de WhatsApp, Facebook y TikTok, en los que se les citaba el domingo en el puente entre Ciudad Juárez y El Paso, asegurándoles que Estados Unidos había informado que les daría el paso a las familias que llevaran niños.

PUBLICIDAD

En algunos de los textos se les aseguraba que el Gobierno de Joe Biden abriría sus puertas a las familias debido a que el domingo era el Día del Migrante. Y en otro una persona que supuestamente ya había cruzado la frontera les decía que un agente le dijo que a partir del domingo dejarían ingresar a personas que llevaran niños. En ambos casos se les hacia hincapié en que tenían que llevar a sus niños.

“Desde mañana domingo dejarán entrar sin cita. Ojo, solo las personas con un caso extremo y personas que lleven niños”, se lee en uno de los mensajes difundidos por una persona anónima en grupos de Facebook en los que los migrantes se apoyan en el uso de la aplicación CBP One.

La convocatoria logró reunir a más de mil personas migrantes, quienes primero se reunieron en la avenida Juárez y después se dirigieron tanto a la joroba del puente como al bordo fronterizo.

La reacción fue reprochada hoy por otros migrantes en los mismos grupos de redes sociales, quienes piden a sus paisanos no seguir creyendo los rumores que circulan en fuentes no oficiales.

“Ese tipo de personas no tienen conciencia ni sentimientos, quien publicó la información falsa… Gente por favor ya no sea tan inocente, no se crean de lo que dicen, por eso están las páginas oficiales de Estados Unidos para los comunicados. Lo que van a provocar es que cancelen la aplicación por ustedes y a ustedes los van a terminar deportando por ser tan incrédulos, creídos de todo”, escribió un migrante.

Otros mostraron también su temor de que el Gobierno del vecino país dejara de recibir a los migrantes bajo una excepción humanitaria al Título 42 si continuaban realizando manifestaciones o tomando sus puertos oficiales de entrada.

La noche del 8 de febrero, otro falso rumor de que Estados Unidos había abierto sus fronteras para enviar a los migrantes en camiones a Canadá provocó que se formara una caravana de más de mil 500 personas sobre el bordo del río Bravo, cientos de los cuales se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, para luego ser expulsados nuevamente a México.

“Hemos tomado razón de esta forma de comunicación que hay a través de las redes sociales, a través de mensajes de WhatsApp, hasta de TikTok hay, en donde se les hace creer alguna situación como la que vimos el día de ayer (domingo), en donde supuestamente los iban a dejar pasar porque era el Día del Migrante, y ni los iban a dejar pasar y ni era Día del Migrante”, comentó Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo).

El funcionario recordó que “deben esperar información oficial; los únicos mecanismos que hay ahorita para ingresar a Estados Unidos es a través de la aplicación CBP One o a través de la página www.uscis.gov/CHNV para quienes tengan algún patrocinador” y sean de origen venezolano, nicaragüense, cubano o haitiano.