Difunden lectura con préstamo de libros

Ciudad Juárez- Con el objetivo de crear redes de lectura en la comunidad, ayer se realizó la entrega de préstamos de libros por parte del grupo Petauro Lector.

Fueron 58 personas las que de manera previa solicitaron en la página del grupo en Facebook un préstamo de una obra de su preferencia.

Susana Torres, mediadora de lectura de la sala Petauro, explicó que desde el 2013 iniciaron con un proyecto familiar en el que compartían libros, y posteriormente la idea la esparcieron con los vecinos del lugar en donde vivían.

En el 2016, se integró al Programa Nacional de Salas de Lectura, en donde sin saber seguían ya el esquema, en el cual los participantes se organizan con conocidos para compartir las charlas referentes a las obras literarias.

“La idea es compartir la lectura que no es comercial y disfrutarla fuera del ámbito académico, con una convivencia informal. Es un encuentro personalizado, la idea es crear vínculos en la comunidad”, expuso Torres.

Areli González, de 17 años, quien es estudiante de preparatoria, acudió por primera vez para obtener la obra La Divina Comedia.





‘Leer es como una película en tu cabeza’

“Leer es como una película en tu cabeza, cada vez que dejo a la mitad la lectura es como ponerle al celular una pausa, te imaginas que ni en tu vida podrías hacer eso”, mencionó Areli.

Alina González, madre de Areli, quien es supervisora de cocina en una maquiladora, también llegó para solicitar una obra.

“Desgraciadamente la lectura es cara, un libro cuesta alrededor de 300 a 500 pesos, a veces se te dificulta y con este tipo de actividades nos brindan una oportunidad y una puerta para cultivar la cultura en nuestros hijos”, agregó Alina.

Para la mediadora de lectura, la falta de interés por los libros en ocasiones tiene que ver con la falta de recursos económicos; sin embargo, en la actualidad hay títulos que ya se consiguen hasta en 30 pesos.

Agregó que la falta de interés por la lectura es porque las personas tienen como prioridad trabajar, además no incluyen en su entretenimiento los libros.

“El gusto por los libros no tiene que ver con el nivel educativo, yo he conocido personas que tienen niveles académicos muy altos y no leen, y personas que sólo tienen educación básica y son buenos lectores”, refirió Torres.

Petauro Lector no cuenta con un establecimiento para compartir libros, generalmente realizan una reunión mensual en el fraccionamiento en el sector de Valle del Sol, y tienen una página en Facebook. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]