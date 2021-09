Difieren por el verde

Ciudad Juárez— La decisión de salir a comprar su despensa no fue sencilla, pero Rosario Acosta, de 65 años, se animó ayer a ir por algunos víveres durante el primer día de semáforo epidemiológico verde –riesgo bajo– para Juárez. Salió de su domicilio procurando tomar las medidas sanitarias contra Covid-19.

Si bien tal actividad pareciera de suma sencillez para el grueso de la población, para otros no es así. La juarense es una víctima indirecta del embate del SARS-CoV-2, puesto que ha perdido a seres queridos que se incluyen entre las 3 mil 868 víctimas mortales por el virus en este municipio desde abril de 2020.

Las defunciones comenzaron a documentarse un mes luego de que se presentaran los primeros contagios desde el 17 de marzo del año pasado. Tuvieron que pasar 18 meses, con 34 mil 327 casos locales, para que el nivel de peligro se redujera al mínimo.

“Creo que nos vamos a tener que preocupar más, porque no es cierto, todavía hay muchos riesgos y tenemos que tomar precaución con el cubrebocas y más por las criaturas que empezaron su escuela. Uno de mis seres queridos murió”, afirmó. Su opinión fue muy similar a la de María Aldama, de 64 años.

La mujer dijo que la medida solamente llegó a avivar la contingencia sanitaria, puesto que desde su óptica, la población –que está cansada de esta pandemia– se deja llevar sin cuestionarse si realmente existen las condiciones ideales para relajar las restricciones, pues es sabido que rondan nuevas variantes.

“No me parece bien, porque la gente se va a descuidar. Si ahorita está más o menos calmado el Covid, ya la gente no va a respetar las precauciones. Ojalá no bajen la guardia y mantengan las precauciones”, comentó.

Por otro lado, Ángel Santana, de 61 años, se dijo de acuerdo con este nuevo color. Afirmó que es conveniente para la economía, pero enfatizó que la sociedad debe estar consciente de su papel: continuar con la sana distancia, higiene y cubrebocas, mientras que la autoridad se encarga de velar por que los sanatorios –en caso de ser necesarios– se encuentren con condiciones óptimas para auxiliar.

“Me parece que está bien, yo sí me siento bien. Tenemos que mantener la sana distancia y todo eso, pero está bien, porque ya se está viendo que hay movimiento de la economía. Mucha gente no sigue medidas y lo mejor sería que las siguieran, mientras pasa todo esto y no tener confianza”, manifestó.

En el mismo tenor estuvieron las posturas de Fidencio Álvarez, 63 años, y María del Carmen, 61 años. Ambos concordaron en que lo que pase tendrá especial relación con las determinaciones de las personas, a las que exhortaron a ser conscientes, no sólo por ellos, sino por sus seres queridos en esta localidad.

avargas@redaccion.diario.com.mx