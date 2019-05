Difieren diligencia solicitada por la ASE

Ciudad Juárez.- La diligencia solicitada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se revise la actuación del Ministerio Público (MP) de no ejercer acción penal contra exalcaldes y exfuncionarios públicos por presuntas irregularidades en el Plan de Movilidad Urbana (PMU), se difirió debido a que dos de los funcionarios públicos no se presentaron.

No comparecieron Roberto Rentería Manqueros y Gerardo Silva Márquez, este último no fue notificado porque no se le localizó.

En audiencia el representante de la ASE, Esaú Sánchez Pedroza, se inconformó con la determinación de la jueza de Control, Nancy Cristina Reyes Esquivel, de diferir la diligencia. Le señaló que la presencia de los políticos y presuntos responsables de irregularidades detectadas al auditar un fideicomiso correspondiente al PMU no era necesaria para esta etapa, pues no tienen la calidad de indiciados y cualquier determinación del Tribunal no representaba un acto de molestia contra ellos. Pero la jueza no cedió.

La resolutora fijó otra audiencia para el próximo 1 de junio.

A la diligencia acudieron siete representantes legales de los exalcaldes Héctor Murguía Lardizábal, Enrique Serrano Escobar y Héctor González Mocken; del presidente municipal en funciones Armando Cabada y de otros ex uncionarios como Arcadio Serrano, Jorge Mario Quintana Silveyra y Manuel Ortega Rodriguez entre otros.